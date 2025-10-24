Serie C, le gare dell'11^ giornata su Sky

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca l'11^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW , vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Da oggi 24 a lunedì 27 ottobre si scende in campo per l’undicesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma due partite, una del Girone A e una del Girone C. Inoltre, per la stagione in corso nasce il titolo di "Giocatore del Mese Sky Wifi", il premio che verrà assegnato al miglior calciatore di ciascuno dei tre gironi di Serie C. Attraverso un sistema di voting online sui canali social di Sky Sport, tifosi e appassionati potranno esprimere le loro preferenze per valorizzare chi si distingue davvero sul campo di gioco. I nomi dei vincitori verranno svelati in diretta sui canali social di Sky Sport e all’interno del programma Area C in onda ogni martedì alle 16 su Sky Sport 24, mentre la consegna del trofeo avverrà nel prepartita della prima gara casalinga della squadra del calciatore premiato, per celebrare l’importante riconoscimento davanti al proprio pubblico. I vincitori del premio “Giocatore del mese Sky Wifi” di settembre sono Nicola Rauti del Vicenza per il Girone A, Joshua Tenkorang del Ravenna per il Girone B e Antonio Donnarumma della Salernitana per il Girone C.