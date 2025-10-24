Serie C, le gare dell'11^ giornata su Sky

Serie C, il calendario dell'11^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca l'11^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ecco la guida con tutto il programma del weekend
Da oggi 24 a lunedì 27 ottobre si scende in campo per l’undicesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma due partite, una del Girone A e una del Girone C. Inoltre, per la stagione in corso nasce il titolo di "Giocatore del Mese Sky Wifi", il premio che verrà assegnato al miglior calciatore di ciascuno dei tre gironi di Serie C. Attraverso un sistema di voting online sui canali social di Sky Sport, tifosi e appassionati potranno esprimere le loro preferenze per valorizzare chi si distingue davvero sul campo di gioco. I nomi dei vincitori verranno svelati in diretta sui canali social di Sky Sport e all’interno del programma Area C in onda ogni martedì alle 16 su Sky Sport 24, mentre la consegna del trofeo avverrà nel prepartita della prima gara casalinga della squadra del calciatore premiato, per celebrare l’importante riconoscimento davanti al proprio pubblico. I vincitori del premio “Giocatore del mese Sky Wifi” di settembre sono Nicola Rauti del Vicenza per il Girone A, Joshua Tenkorang del Ravenna per il Girone B e Antonio Donnarumma della Salernitana per il Girone C.
Serie C, il programma dell'11^ giornata
OGGI 24 OTTOBRE
Alle 20.30
- FOGGIA-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- NOVARA-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
SABATO 25 OTTOBRE
Alle 14.30
- UNION BRESCIA-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW
- TERNANA-AREZZO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- CAVESE-CROTONE, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- JUVENTUS NEXT GEN-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- ATALANTA U23-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- GUIDONIA MONTECELIO-TORRES, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- RENATE-LECCO, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- SIRACUSA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- CARPI-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- CAMPOBASSO-RIMINI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
Alle 20.30
- FORLÌ-PINETO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
DOMENICA 26 OTTOBRE
Alle 12.30
- TRAPANI-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 257 e NOW
Alle 14.30
- CATANIA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- ASCOLI-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- TRENTO-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- COSENZA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- BRA-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- PRO VERCELLI-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- PIANESE-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- GIANA ERMINIO-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- MONOPOLI-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- SORRENTO-LATINA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- PRO PATRIA-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 20.30
- SALERNITANA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
LUNEDÌ 27 OTTOBRE
Alle 20.30
- PERUGIA-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- INTER U23-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- DOLOMITI BELLUNESI-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW