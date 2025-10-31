Serie C, le gare della 12^ giornata su Sky

Offerte Sky
Serie C, il calendario della 12^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 12^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. 

 

Da oggi 31 ottobre a lunedì 3 novembre si scende in campo per la dodicesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma due partite del Girone C: Casertana-Catania (Sky Sport Uno e Sky Sport 251) e AZ Picerno-Cavese (Sky Sport 252).  

Serie C, il programma della 12^ giornata

OGGI 31 OTTOBRE 

Alle 20.30 

  • CASERTANA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW 
  • AZ PICERNO-CAVESE, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 

SABATO 1° NOVEMBRE 

Alle 14.30 

  • AREZZO-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 251 e NOW 
  • AUDACE CERIGNOLA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • TEAM ALTAMURA-COSENZA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • CASARANO-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • PERGOLETTESE-NOVARA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • PINETO-PIANESE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

Alle 17.30 

  • VIRTUS VERONA-TRENTO, in diretta su Sky Sport 251 e NOW 
  • RIMINI-BRA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 

DOMENICA 2 NOVEMBRE 

Alle 12.30  

  • TRIESTINA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 259 e NOW 
  • LIVORNO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 257 e NOW  

Alle 14.30  

  • GUBBIO-TERNANA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW 
  • L.R. VICENZA-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • CROTONE-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • POTENZA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • CITTADELLA-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • TORRES-CARPI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

Alle 17.30 

  • LATINA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW 
  • RAVENNA-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW 
  • SAMBENEDETTESE-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • PONTEDERA-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • GIUGLIANO-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

Alle 20.30 

  • BENEVENTO-SORRENTO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW 
  • LECCO-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW 
  • LUMEZZANE-RENATE, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW 

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE 

Alle 20.30  

  • ALBINOLEFFE-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW 
  • VIS PESARO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • ALCIONE MILANO-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 

