Serie C, le gare della 12^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 12^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Da oggi 31 ottobre a lunedì 3 novembre si scende in campo per la dodicesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma due partite del Girone C: Casertana-Catania (Sky Sport Uno e Sky Sport 251) e AZ Picerno-Cavese (Sky Sport 252).
Serie C, il programma della 12^ giornata
OGGI 31 OTTOBRE
Alle 20.30
- CASERTANA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
- AZ PICERNO-CAVESE, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
SABATO 1° NOVEMBRE
Alle 14.30
- AREZZO-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- AUDACE CERIGNOLA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- TEAM ALTAMURA-COSENZA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- CASARANO-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PERGOLETTESE-NOVARA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- PINETO-PIANESE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- VIRTUS VERONA-TRENTO, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- RIMINI-BRA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
DOMENICA 2 NOVEMBRE
Alle 12.30
- TRIESTINA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 259 e NOW
- LIVORNO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 257 e NOW
Alle 14.30
- GUBBIO-TERNANA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- L.R. VICENZA-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- CROTONE-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- POTENZA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- CITTADELLA-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- TORRES-CARPI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- LATINA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW
- RAVENNA-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- SAMBENEDETTESE-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PONTEDERA-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- GIUGLIANO-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 20.30
- BENEVENTO-SORRENTO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- LECCO-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
- LUMEZZANE-RENATE, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW
LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Alle 20.30
- ALBINOLEFFE-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- VIS PESARO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- ALCIONE MILANO-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW