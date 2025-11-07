Serie C, le gare della 13^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 13^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 13^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 7 a lunedì 10 novembre si scende in campo per la tredicesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma tre partite, due del Girone B e una del Girone C: Campobasso-Sambenedettese su Sky Sport Max e Sky Sport 252, Ascoli-Gubbio su Sky Sport 253 e Cavese-Potenza su Sky Sport 254.
Serie C, il programma della 13^ giornata
OGGI 7 NOVEMBRE
Alle 20.30
- CAMPOBASSO-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- ASCOLI-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- CAVESE-POTENZA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
SABATO 8 NOVEMBRE
Alle 14.30
- ATALANTA U23-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- TRAPANI-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- RENATE-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- DOLOMITI BELLUNESI-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- BRA-PINETO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- RAVENNA-TORRES, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- COSENZA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- GUIDONIA MONTECELIO-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- PRO PATRIA-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PIANESE-RIMINI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
DOMENICA 9 NOVEMBRE
Alle 12.30
- INTER U23-L. R. VICENZA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
- JUVENTUS NEXT GEN-FORLÌ, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW
Alle 14.30
- CATANIA-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- UNION BRESCIA-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
- PERUGIA-AREZZO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- SIRACUSA-LATINA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PRO VERCELLI-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- TRENTO-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- NOVARA-LECCO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- CARPI-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- MONOPOLI-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- SORRENTO-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- GIANA ERMINIO-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 20.30
- FOGGIA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- TERNANA-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Alle 20.30
- SALERNITANA-CROTONE, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW