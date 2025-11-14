Serie C, le gare della 14^ giornata su Sky

Offerte Black Friday
Serie C, il calendario della 14^ giornata su Sky: le partite e gli orari

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 14^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Da oggi 14 a lunedì 17 novembre si scende in campo per la quattordicesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma due partite del Girone B: Arezzo-Bra (Sky Sport 251 e dalle 20.45 su Sky Sport Max) e Forlì-Campobasso (Sky Sport 252).

Serie C, il programma della 14^ giornata

OGGI 14 NOVEMBRE 

Alle 20.30 

  • AREZZO-BRA, in diretta su Sky Sport 251 e NOW (dalle 20.45 anche su Sky Sport Max) 
  • FORLÌ-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 

SABATO 15 NOVEMBRE 

Alle 14.30 

  • CASARANO-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW 
  • CROTONE-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • AZ PICERNO-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • LATINA-COSENZA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • PINETO-CARPI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • DOLOMITI BELLUNESI-INTER U23 (rinviata a mercoledì 3 dicembre, ore 18.30) 

Alle 17.30 

  • RIMINI-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW 
  • TORRES-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • VIS PESARO-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • CITTADELLA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • LUMEZZANE-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 

Alle 20.30  

  • SAMBENEDETTESE-TERNANA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW 
  • TRIESTINA-TRENTO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 

DOMENICA 16 NOVEMBRE 

Alle 12.30  

  • BENEVENTO-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW 
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 257 e NOW  

Alle 14.30  

  • TEAM ALTAMURA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW 
  • LIVORNO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 251 e NOW 
  • POTENZA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • GIUGLIANO-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • ALCIONE MILANO-NOVARA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • ALBINOLEFFE-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

Alle 17.30 

  • L.R. VICENZA-RENATE, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW 
  • LECCO-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • PONTEDERA-PIANESE, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • GUBBIO-JUVENTUS NEXT GEN (rinviata a mercoledì 26 novembre, ore 15) 
  • CASERTANA-ATALANTA U23 (rinviata a mercoledì 3 dicembre, ore 17.30) 

LUNEDÌ 17 NOVEMBRE 

Alle 20.30  

  • FOGGIA-CAVESE, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW 
  • PERGOLETTESE-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW 

CALCIO: SCELTI PER TE