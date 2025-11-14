Serie C, le gare della 14^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 14^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 14^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
Da oggi 14 a lunedì 17 novembre si scende in campo per la quattordicesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma due partite del Girone B: Arezzo-Bra (Sky Sport 251 e dalle 20.45 su Sky Sport Max) e Forlì-Campobasso (Sky Sport 252).
Serie C, il programma della 14^ giornata
OGGI 14 NOVEMBRE
Alle 20.30
- AREZZO-BRA, in diretta su Sky Sport 251 e NOW (dalle 20.45 anche su Sky Sport Max)
- FORLÌ-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
SABATO 15 NOVEMBRE
Alle 14.30
- CASARANO-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- CROTONE-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- AZ PICERNO-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- LATINA-COSENZA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PINETO-CARPI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- DOLOMITI BELLUNESI-INTER U23 (rinviata a mercoledì 3 dicembre, ore 18.30)
Alle 17.30
- RIMINI-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
- TORRES-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- VIS PESARO-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- CITTADELLA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- LUMEZZANE-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
Alle 20.30
- SAMBENEDETTESE-TERNANA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
- TRIESTINA-TRENTO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
DOMENICA 16 NOVEMBRE
Alle 12.30
- BENEVENTO-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 257 e NOW
Alle 14.30
- TEAM ALTAMURA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- LIVORNO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- POTENZA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- GIUGLIANO-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- ALCIONE MILANO-NOVARA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- ALBINOLEFFE-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- L.R. VICENZA-RENATE, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- LECCO-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- PONTEDERA-PIANESE, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- GUBBIO-JUVENTUS NEXT GEN (rinviata a mercoledì 26 novembre, ore 15)
- CASERTANA-ATALANTA U23 (rinviata a mercoledì 3 dicembre, ore 17.30)
LUNEDÌ 17 NOVEMBRE
Alle 20.30
- FOGGIA-CAVESE, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
- PERGOLETTESE-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW