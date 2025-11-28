Dopo la messa in liquidazione della società, il Rimini è stato escluso dal campionato di Serie C a stagione in corso. Come da comunicato della Figc, è stata revocata "l'affiliazione alla società con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati". La squadra era ultima nel girone B a causa di una penalizzazione complessiva di 16 punti. Tolti i punti alle squadre che avevano giocato contro i romagnoli. Il sindaco della città: "Chiedo di far finire la stagione al settore giovanile e alla squadra femminile"
Dalla vittoria della Coppa Italia di categoria sette mesi fa all'esclusione dal campionato a stagione in corso: la triste parabola del Rimini, estromesso ufficialmente dalla Serie C oggi, venerdì 28 novembre. "Il Presidente Federale, preso atto che la società Rimini Football Club s.r.l. è stata messa in liquidazione e visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF, delibera di revocare l'affiliazione alla società con la decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati del Rimini Football Club". Soltanto lo scorso 8 aprile si festeggiava la Coppa Italia di Serie C con la vittoria in finale contro la Giana Erminio. La decisione era nell'aria da giorni e si attendeva soltanto l'ufficialità. Il Rimini occupava l'ultimo posto del girone B del campionato con -5 punti, frutto di una penalizzazione complessiva di 16 punti per inadempienze amministrative, recuperati solo in parte con uno score di 3 vittorie e 2 pareggi in 15 partite.
Come cambia la classifica
In virtù dell'esclusione del Rimini, la classifica del girone B registra cambiamenti importanti: vengono tolti tutti i punti guadagnati dalle squadre che hanno vinto o pareggiato contro i romagnoli. Una dinamica che cambia anche le posizioni di testa: ora al primo posto non c'è più l'Arezzo in solitaria con 38 punti, ma la coppia formata dai toscani e dal Ravenna a quota 35. Tre punti in meno anche per l'Ascoli, ora terzo a 7 punti dalla coppia di testa.
La nuova classifica di Serie C
- Arezzo 35*
- Ravenna 35
- Ascoli 28*
- Pineto 23
- Ternana 21*
- Guidonia Montecelio 21*
- Carpi 21*
- Forlì 20
- Campobasso 20**
- Vis Pesaro 19**
- Pianese 17*
- Sambenedettese 17*
- Gubbio 17*
- Juventus Next Gen 15*
- Livorno 14
- Pontedera 12
- Perugia 12
- Bra 10*
- Torres 8
*le squadre a cui sono stati tolti i 3 punti guadagnati contro il Rimini
**le squadre a cui è stato tolto 1 punto guadagnato contro il Rimini
Giocatori tutti svincolati
Con la revoca del titolo sportivo, tutti i tesseramenti della società sono decaduti. In questa maniera, i giocatori che erano sotto contratto col Rimini, così come i membri dello staff tecnico, saranno già liberi di accasarsi altrove e firmare nuovi accordi già a partire dal mese di gennaio nel mercato invernale.
La lettera del sindaco alla Figc
Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad aveva già inviato nella giornata di ieri, giovedì 27 novembre, una lettera al Presidente della Figc Gabriele Gravina chiedendo che almeno il settore giovanile e la squadra femminile possano concludere i rispettivi campionati. “L'interruzione dell'attività calcistica per l'intero settore giovanile e per le squadre femminili è uno scenario che, come comunità riminese, vogliamo primariamente evitare visto che in quelle squadre e per quei colori giocano e si allenano centinaia di ragazze e ragazzi che hanno alle spalle altrettante famiglie appassionate e oggi preoccupate. Se si determinasse tale scenario il danno sociale per Rimini sarebbe grave ed evidente”.