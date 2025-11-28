Serie C, le gare della 16^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 16^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 16^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Da domani, oggi 28 novembre, a lunedì 1° dicembre si scende in campo per la sedicesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma Triestina-Pro Patria (Sky Sport Uno e Sky Sport 252), partita del Girone A. Inoltre, mercoledì 3 dicembre, i recuperi della quattordicesima giornata: alle 17.30, su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, Casertana-Atalanta U23 e alle 18.30, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, Dolomiti Bellunesi-Inter U23.
Serie C, il programma della 16^ giornata
OGGI 28 NOVEMBRE
Alle 20.30
- TRIESTINA- PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
SABATO 29 NOVEMBRE
Alle 14.30
- AZ PICERNO-CATANIA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
- GUBBIO-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- CASERTANA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- FORLÌ-BRA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- LUMEZZANE-NOVARA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- RENATE-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- PINETO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- CROTONE-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- TEAM ALTAMURA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PERGOLETTESE-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
DOMENICA 30 NOVEMBRE
Alle 12.30
- JUVENTUS NEXT GEN-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
- RIMINI-TORRES, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 257 e NOW
Alle 14.30
- ATALANTA U23-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- L.R. VICENZA-LECCO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- AREZZO-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- INTER U23-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- TRAPANI-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- ALCIONE MILANO-TRENTO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- FOGGIA-COSENZA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- TERNANA-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- PONTEDERA-CARPI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- CAMPOBASSO-PIANESE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- DOLOMITI BELLUNESI-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 20.30
- POTENZA-CASARANO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- LATINA-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 1° DICEMBRE
Alle 20.30
- BENEVENTO-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
- CITTADELLA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
- VIS PESARO-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW
Serie C, i recuperi della 14^ giornata
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE
Alle 17.30
- CASERTANA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
Alle 18.30
- DOLOMINI BELLUNESI-INTER U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW