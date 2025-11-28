Serie C, le gare della 16^ giornata su Sky

Offerte Black Friday
Serie C, il calendario della 16^ giornata su Sky: le partite e gli orari

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 16^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Da domani, oggi 28 novembre, a lunedì 1° dicembre si scende in campo per la sedicesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma Triestina-Pro Patria (Sky Sport Uno e Sky Sport 252), partita del Girone A. Inoltre, mercoledì 3 dicembre, i recuperi della quattordicesima giornata: alle 17.30, su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, Casertana-Atalanta U23 e alle 18.30, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, Dolomiti Bellunesi-Inter U23. 

Serie C, il programma della 16^ giornata

OGGI 28 NOVEMBRE 

Alle 20.30 

  • TRIESTINA- PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW 

SABATO 29 NOVEMBRE 

Alle 14.30 

  • AZ PICERNO-CATANIA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW 
  • GUBBIO-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • CASERTANA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • FORLÌ-BRA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • LUMEZZANE-NOVARA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • RENATE-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

Alle 17.30 

  • PINETO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW 
  • CROTONE-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • TEAM ALTAMURA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • PERGOLETTESE-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

DOMENICA 30 NOVEMBRE 

Alle 12.30  

  • JUVENTUS NEXT GEN-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW 
  • RIMINI-TORRES, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 257 e NOW  

Alle 14.30  

  • ATALANTA U23-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW 
  • L.R. VICENZA-LECCO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • AREZZO-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • INTER U23-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • TRAPANI-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • ALCIONE MILANO-TRENTO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

Alle 17.30 

  • FOGGIA-COSENZA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • TERNANA-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • PONTEDERA-CARPI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • CAMPOBASSO-PIANESE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • DOLOMITI BELLUNESI-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

Alle 20.30  

  • POTENZA-CASARANO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW 
  • LATINA-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 

LUNEDÌ 1° DICEMBRE 

Alle 20.30  

  • BENEVENTO-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW 
  • CITTADELLA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW 
  • VIS PESARO-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW 

Serie C, i recuperi della 14^ giornata

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 

Alle 17.30 

  • CASERTANA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW 

Alle 18.30 

  • DOLOMINI BELLUNESI-INTER U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW 

