Serie C-DCPS in campo per un calcio senza barriere

Serie C e DCPS in campo per un calcio senza barriere

l'iniziativa

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che ricorre il prossimo 3 dicembre, la Lega Pro e la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC si schierano insieme per un calcio inclusivo e senza barriere

Il diciassettesimo turno della Serie C – le cui partite sono in programma dal 5 all’8 dicembre - sarà dedicato alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, al fine di sensibilizzare maggiormente tifosi, appassionati e spettatori sull’importanza del tema. Nella fase prepartita, su alcuni campi, sfileranno delegazioni composte da atleti appartenenti alle squadre affiliate alla DCPS, per urlare ancora più forte il claim ‘Zero Barriere! Il Calcio è di Tutti!’. Per l’occasione, gli atleti indosseranno delle maglie (con la scritta '#IoValgo'), confezionate appositamente per la giornata del 3 dicembre, in collaborazione tra il Ministero per le Disabilità e la Divisione Paralimpica della FIGC. Lega Pro, valorizzando lo spirito di condivisione e promuovendo la pratica delle attività sportive, ha adottato Il Ponte, la squadra affiliata al DCPS che dal 2018 è entrata a far parte del mondo Serie C. 

