Addio a Di Nunno, ex presidente del Lecco

E' morto Paolo Di Nunno, da presidente porto il Lecco in Serie B dopo cinquant'anni

Altro lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Di Nunno, ex presidente del Lecco e attuale proprietario della Baranzatese, club che milita in Eccellenza lombarda. Di Nunno riportò il Lecco in Serie B nella stagione 2023-24 dopo cinquant'anni dall'ultima volta. Ha guidato il club per sette anni a partire dal 2017 per poi lasciare subito dopo la nuova retrocessione in Serie C. Aveva 77 anni

Lo spareggio vinto con il Foggia al termine della stagione 2022-23 è stato senza dubbio il risultato di maggior prestigio ottenuto da Paolo Di Nunno, vulcanico ex presidente del Lecco, che riportò il club in Serie B dopo cinquant'anni. Alla fine della stagione 2023-24 sancita dal ritorno in Serie C lasciò la società che aveva preso nel 2017 e che aveva reso di nuovo grande. Presidente, come detto, vulcanico e vecchio stampo venuto da Canosa di Puglia, ha costruito la sua fortuna al Nord, dove ha avuto sempre come passione quella per il calcio: ha guidato Il Seregno prima del Lecco e attualmente ricopriva l'incarico di presidente della Baranzatese, club che, nella passata stagione, aveva portato dalla Promozione all'Eccellenza lombarda, con un sogno, forse, di portarla anche in Serie D data la sua nota ambizione e voglia di primeggiare. Un presidente senza peli sulla lingua e spesso in rotta di collisione con il sistema. Aveva 77 anni

