Serie C, le gare della 23^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 23^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 23^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Da oggi 23 a lunedì 26 gennaio si scende in campo per la ventitreesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma due partite: Triestina-Lumezzane (Sky Sport Arena e Sky Sport 251) del Girone A e Giugliano-Cavese del Girone C (Sky Sport Mix, Sky Sport 252). Inoltre, mercoledì 28 gennaio, appuntamento con i match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia Serie C: alle 14.30 in scena Latina-Renate (Sky Sport Uno e Sky Sport 251), mentre alle 18 toccherà a Potenza-Ternana (Sky Sport Max e Sky Sport 258).
Serie C, il programma della 23^ giornata
OGGI 23 GENNAIO
Alle 20.30
- TRIESTINA-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- GIUGLIANO-CAVESE, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
SABATO 24 GENNAIO
Alle 14.30
- BENEVENTO-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- UNION BRESCIA-RENATE, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- CARPI-TERNANA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- TORRES-BRA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- LATINA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- ALBINOLEFFE-TRENTO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- RAVENNA-GUIDONIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- CROTONE-POTENZA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- SAMBENEDETTESE-PIANESE, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- CASARANO-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- VIRTUS VERONA-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
DOMENICA 25 GENNAIO
Alle 12.30
- AREZZO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW
- TEAM ALTAMURA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
Alle 14.30
- CATANIA-COSENZA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- SORRENTO-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- ASCOLI-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- CASERTANA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- GIANA ERMINIO-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- NOVARA-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- LIVORNO-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- PINETO-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
- GUBBIO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- ALCIONE MILANO-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- PERGOLETTESE-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 20.30
- AUDACE CERIGNOLA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
LUNEDÌ 26 GENNAIO
Alle 20.30
- LECCO-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW
- L.R. VICENZA-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
Coppa Italia Serie C, il ritorno delle semifinali
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO
Alle 14.30
- LATINA-RENATE, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
Alle 18
- POTENZA-TERNANA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 258 e NOW