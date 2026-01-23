Serie C, le gare della 23^ giornata su Sky

Offerte Sky
Serie C, il calendario della 23^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 23^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. 

 

Da oggi 23 a lunedì 26 gennaio si scende in campo per la ventitreesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma due partite: Triestina-Lumezzane (Sky Sport Arena e Sky Sport 251) del Girone A e Giugliano-Cavese del Girone C (Sky Sport Mix, Sky Sport 252). Inoltre, mercoledì 28 gennaio, appuntamento con i match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia Serie C: alle 14.30 in scena Latina-Renate (Sky Sport Uno e Sky Sport 251), mentre alle 18 toccherà a Potenza-Ternana (Sky Sport Max e Sky Sport 258).

Serie C, il programma della 23^ giornata

OGGI 23 GENNAIO 

Alle 20.30 

  • TRIESTINA-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW 
  • GIUGLIANO-CAVESE, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW 

SABATO 24 GENNAIO 

Alle 14.30 

  • BENEVENTO-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW 
  • UNION BRESCIA-RENATE, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • CARPI-TERNANA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • TORRES-BRA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • LATINA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • ALBINOLEFFE-TRENTO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

Alle 17.30 

  • RAVENNA-GUIDONIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW 
  • CROTONE-POTENZA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • SAMBENEDETTESE-PIANESE, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • CASARANO-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • VIRTUS VERONA-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 

DOMENICA 25 GENNAIO 

Alle 12.30  

  • AREZZO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW  
  • TEAM ALTAMURA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW 

Alle 14.30  

  • CATANIA-COSENZA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW 
  • SORRENTO-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW 
  • ASCOLI-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • CASERTANA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • GIANA ERMINIO-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • NOVARA-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

Alle 17.30 

  • LIVORNO-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW 
  • PINETO-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW 
  • GUBBIO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • ALCIONE MILANO-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • PERGOLETTESE-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

Alle 20.30 

  • AUDACE CERIGNOLA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW 

LUNEDÌ 26 GENNAIO 

Alle 20.30  

  • LECCO-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW 
  • L.R. VICENZA-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW  

Coppa Italia Serie C, il ritorno delle semifinali

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 

Alle 14.30 

  • LATINA-RENATE, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW 

Alle 18 

  • POTENZA-TERNANA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 258 e NOW 

