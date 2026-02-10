Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Jacopo Pellegrini: "Col Trento si può sognare, che esperienza con De Zerbi. E ora..."

Valentino Della Casa
@Foto Michael Giacca

Il Sassuolo con De Zerbi e Raspadori, l'esperienza in B, la ripartenza con la Reggiana e i gol con il Trento. Jacopo Pellegrini sta vivendo un'ottima stagione, con obiettivi chiari e una grande novità in arrivo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ