Serie C, il calendario della 26^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 26^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 10 a giovedì 12 febbraio in scena il turno infrasettimanale, valido per la ventiseiesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi in programma dieci partite del Girone C, quattro alle 18 e sei alle 20.30.
Serie C, il programma della 26^ giornata
OGGI 10 FEBBRAIO
Alle 18
- TRAPANI-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- CAVESE-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- SORRENTO-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253
- TEAM ALTAMURA-LATINA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254
Alle 20.30
- CATANIA-AUDACE CERIGNOLA. in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- SALERNITANA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 252
- ATALANTA U23-POTENZA, in diretta su Sky Sport 253
- CASERTANA-CROTONE, in diretta su Sky Sport 254
- COSENZA-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 255
- FOGGIA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 256
MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO
Alle 18
- ALCIONE MILANO-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- RENATE-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- NOVARA-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253
- DOLOMITI BELLUNESI-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 254
Alle 20.30
- PRO VERCELLI-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- UNION BRESCIA-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 252
- INTER U23-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 253
- GIANA ERMINIO-LECCO, in diretta su Sky Sport 254
- PRO PATRIA-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 255
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-TRENTO, in diretta su Sky Sport 256
GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO
Alle 18
- JUVENTUS NEXT GEN-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- GUIDONIA MONTECELIO-BRA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- FORLÌ-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 253
Alle 20.30
- TERNANA-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- CARPI-AREZZO, in diretta su Sky Sport 252
- CAMPOBASSO-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 253
- ASCOLI-TORRES, in diretta su Sky Sport 254
- PIANESE-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 255
- GUBBIO-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 256