Serie C, il calendario della 26^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 26^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 10 a giovedì 12 febbraio in scena il turno infrasettimanale, valido per la ventiseiesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi  in programma dieci partite del Girone C, quattro alle 18 e sei alle 20.30.

Serie C, il programma della 26^ giornata

OGGI 10 FEBBRAIO

Alle 18

  • TRAPANI-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • CAVESE-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
  • SORRENTO-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253
  • TEAM ALTAMURA-LATINA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254

Alle 20.30

  • CATANIA-AUDACE CERIGNOLA. in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • SALERNITANA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 252
  • ATALANTA U23-POTENZA, in diretta su Sky Sport 253
  • CASERTANA-CROTONE, in diretta su Sky Sport 254
  • COSENZA-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 255
  • FOGGIA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 256

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO

Alle 18

  • ALCIONE MILANO-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • RENATE-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
  • NOVARA-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253
  • DOLOMITI BELLUNESI-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 254

Alle 20.30

  • PRO VERCELLI-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • UNION BRESCIA-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 252
  • INTER U23-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 253
  • GIANA ERMINIO-LECCO, in diretta su Sky Sport 254
  • PRO PATRIA-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 255
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-TRENTO, in diretta su Sky Sport 256

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO

Alle 18

  • JUVENTUS NEXT GEN-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • GUIDONIA MONTECELIO-BRA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
  • FORLÌ-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 253

Alle 20.30

  • TERNANA-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • CARPI-AREZZO, in diretta su Sky Sport 252
  • CAMPOBASSO-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 253
  • ASCOLI-TORRES, in diretta su Sky Sport 254
  • PIANESE-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 255
  • GUBBIO-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 256

