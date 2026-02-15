il primato
Senza che ce ne accorgessimo, Fabio Gallo ha fatto la storia del calcio italiano
L'allenatore del Vicenza (e in precedenza dell'Entella) con la sconfitta di oggi in casa contro l'Alcione ha interrotto dopo 58 partite consecutive il suo record di imbattibilità in campionato, non prima di aver eguagliato il primato di Fabio Capello e del Milan degli 'Invincibili' dei primi anni '90
