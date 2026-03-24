Un incontro, una maglia autografata e quella promessa: “Ci vediamo a Belluno”. Dietro alle parole di Beckham c'è un progetto molto strutturato: “Il calcio è un veicolo per far crescere il territorio, chi ha detto che non si possa guadagnare?” dice Matteo Roncalli, membro del CdA del club che in Serie C sta vivendo una stagione sopra le aspettative