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l'intervista

L’ambizione della Dolomiti Bellunesi: "Nel calcio si può guadagnare"

Valentino Della Casa

Un incontro, una maglia autografata e quella promessa: “Ci vediamo a Belluno”. Dietro alle parole di Beckham c'è un progetto molto strutturato: “Il calcio è un veicolo per far crescere il territorio, chi ha detto che non si possa guadagnare?” dice Matteo Roncalli, membro del CdA del club che in Serie C sta vivendo una stagione sopra le aspettative

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