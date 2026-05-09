My name is Rizzetta: il sogno americano parla molisano

Il presidente italo-americano del Campobasso Calcio sta trasformando il club da piccola realtà locale a fenomeno globale. Tra radici autentiche e marketing d'avanguardia, ecco la storia della squadra che ha conquistato gli USA, finendo tra i talk show e i radar di Hollywood. Per il Molise, catapultato sugli schermi di milioni di americani, il futuro non è mai stato così vicino