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l'intervista

My name is Rizzetta: il sogno americano parla molisano

Alfredo Alberico

Alfredo Alberico

Il presidente italo-americano del Campobasso Calcio sta trasformando il club da piccola realtà locale a fenomeno globale. Tra radici autentiche e marketing d'avanguardia, ecco la storia della squadra che ha conquistato gli USA, finendo tra i talk show e i radar di Hollywood. Per il Molise, catapultato sugli schermi di milioni di americani, il futuro non è mai stato così vicino

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