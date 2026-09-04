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Serie C, Campobasso: l'emozionante abbraccio dei calciatori a un tifoso speciale

un bel gesto

Una sorpresa speciale per il compleanno di un grande tifoso del Campobasso che segue la squadra del cuore con gli occhi attraverso un monitor a causa della Sla. I calciatori Mario Gargiulo e Claudio Cristallo gli hanno fatto visita portando in dono una maglia autografata, ricevendo in cambio un’insegnamento profondo sull'amore per i colori rossoblù

Il calcio sa regalare emozioni che vanno ben oltre i 90 minuti di una partita. Quando la passione supera ogni barriera fisica e le difficoltà quotidiane, lo sport si trasforma in un legame umano profondo. È quanto successo nei giorni scorsi a Campobasso, dove il club rossoblù ha deciso di esaudire il desiderio di un tifoso speciale in occasione del suo compleanno.

Nella stanza di Massimiliano, questo il nome del tifoso che da tempo convive con la Sla, il colore rossoblù si respira ovunque: dalle sciarpe ai quadri, fino allo schermo posizionato davanti al letto, il dispositivo con cui comunica attraverso lo sguardo e guarda ogni partita, conferenza o video del suo amato Campobasso. 

Per festeggiare il suo compleanno, la famiglia ha chiesto al club un regalo speciale, e la risposta non si è fatta attendere. I calciatori Mario Gargiulo e Claudio Cristallo si sono presentati alla sua porta per consegnargli di persona una maglia da gara autografata. Tra i festeggiamenti, lo spumante e una torta targata Campobasso, la visita si è trasformata in un momento di autentica commozione. Immancabile una battuta sulla partita in programma contro il Gubbio: alla domanda su come finirà il match, Massimiliano ha formulato il suo pronostico muovendo gli occhi sul monitor. Un risultato letto solo dai due giocatori e custodito come un segreto scaramantico.

Prima di salutarsi, un'ultima promessa sussurrata a fior di labbra dal vicecapitano Gargiulo. Un gesto semplice ma dal valore immenso: per una volta la distanza dello schermo si è annullata e la squadra del cuore non era dall'altra parte del monitor, ma proprio lì, accanto a lui.

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