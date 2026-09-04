Serie C, Campobasso: l'emozionante abbraccio dei calciatori a un tifoso speciale

Il calcio sa regalare emozioni che vanno ben oltre i 90 minuti di una partita. Quando la passione supera ogni barriera fisica e le difficoltà quotidiane, lo sport si trasforma in un legame umano profondo. È quanto successo nei giorni scorsi a Campobasso , dove il club rossoblù ha deciso di esaudire il desiderio di un tifoso speciale in occasione del suo compleanno.

Per festeggiare il suo compleanno, la famiglia ha chiesto al club un regalo speciale, e la risposta non si è fatta attendere. I calciatori Mario Gargiulo e Claudio Cristallo si sono presentati alla sua porta per consegnargli di persona una maglia da gara autografata. Tra i festeggiamenti, lo spumante e una torta targata Campobasso, la visita si è trasformata in un momento di autentica commozione. Immancabile una battuta sulla partita in programma contro il Gubbio: alla domanda su come finirà il match, Massimiliano ha formulato il suo pronostico muovendo gli occhi sul monitor. Un risultato letto solo dai due giocatori e custodito come un segreto scaramantico.