Non è la Roma e nemmeno la Nazionale ma Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi sono nuovamente insieme. Questa volta per seguire, dalla tribuna, l'Ostiamare contro il Forlì. Nel VIDEO qui sopra le immagini dell'allenatore del Genoa e presidente dell'Ostiamare che ha seguito il match. Le novità non sono finite: prossimamente su Sky e NOW la docuserie "Radici" che racconterà la prima stagione del progetto avviato da De Rossi

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