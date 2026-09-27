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Ostiamare-Forlì, ospiti d'onore in tribuna: il presidente De Rossi insieme a Florenzi

video
Basile - Lacasadic

Non è la Roma e nemmeno la Nazionale ma Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi sono nuovamente insieme. Questa volta per seguire, dalla tribuna, l'Ostiamare contro il Forlì. Nel VIDEO qui sopra le immagini dell'allenatore del Genoa e presidente dell'Ostiamare che ha seguito il match. Le novità non sono finite: prossimamente su Sky e NOW la docuserie "Radici" che racconterà la prima stagione del progetto avviato da De Rossi

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