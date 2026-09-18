Fermi tutti! Per tutti i nostalgici del Trapani della mitica stagione 2015-2016, che in attacco poteva vantare il duo formato da Nicola Citro e dal brasiliano Felipe Sodinha (e nessuno ha ancora digerito che quella coppia, Citro-Sodinha appunto, alla fine sia stata sciolta), ecco due nuovi eroi. Si sono presi la ribalta restando per quasi un tempo sotto traccia, in una serata di fine estate, all’ Albinoleffe Stadium di Zanica , vicino a Bergamo . Dove i padroni di casa dell’Albinoleffe erano passati in vantaggio nel primo tempo con Edoardo Sottini. Ma nella ripresa, dopo appena 8 secondi dal calcio d’inizio del secondo tempo, ecco iniziare la magia, che consegna alla storia (del cinema?) questa gara del campionato del girone A di Serie C.

Albinoleffe-Arzignano, segnano Nanni e Moretti

L’Arzignano pareggia, grazie al numero 16 in campo, che di nome fa Mirco ma soprattutto di cognome Moretti. E già in tanti, a quel punto, hanno iniziato a sognare che i pianeti potessero allinearsi, visto che tra i titolari della squadra ospite c’era proprio lui. Il numero 32, che si chiama Nicola ma diventa quasi irrilevante visto il cognome: Nanni. Prima Moretti, poi Nanni. Comunque il risultato è quello: Nanni Moretti. La storia, o la sceneggiatura perfetta se volete, è stata scritta. E anche se a filmare l’evento non c’era il regista di ‘Palombella rossa’, ‘Bianca’ o ‘Caro diario’ (quest’ultimo film, premiato con la Palma d’Oro a Cannes nel 1994), pazienza. La partita è proseguita ma in fondo è stato giusto che al minuto 64’, l’allenatore dell’Arzignano, Di Donato, sostituisse insieme i due autori dei gol della sua squadra. Fuori Nanni, fuori Moretti. 'La messa è finita', per citare un altro suo film. E di questo Albinoleffe-Arzignano, in fondo, in quel momento è finita anche la ripresa (in tutti i sensi).