Serie C, il calendario della 6^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Si gioca la 6^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Dopo il turno infrasettimanale è tempo di tornare in campo per la sesta giornata della stagione, da oggi 19 a lunedì 21.
Serie C, il programma della 6^ giornata
OGGI 19 SETTEMBRE
Alle 14.30
- SORRENTO-BARI, in diretta su Sky Sport 251
- COSENZA-SCAFATESE, in diretta su Sky Sport 252
- FORLÍ-TORRES, in diretta su Sky Sport 253
Alle 17.30
- AUDACE CERIGNOLA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 251
- SAVOIA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 252
Alle 20.30
- CATANIA-BARLETTA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
- SALERNITANA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 253
- ALTAMURA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254
DOMENICA 20 SETTEMBRE
Alle 12.30
- ATALANTA U23-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
- JUVENTUS NEXT GEN-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 259
Alle 14.30
- VADO-PESCARA, in diretta su Sky Sport 251
- REGGIANA-LATINA, in diretta su Sky Sport 252
- MONOPOLI-CROTONE, in diretta su Sky Sport 253
- OSPITALETTO-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 254
- NOVARA-CARPI, in diretta su Sky Sport 255
Alle 15
- INTER U23-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- POTENZA-CAVESE 1919, in diretta su Sky Sport 252
- CAMPOBASSO-PINETO, in diretta su Sky Sport 253
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-RENATE, in diretta su Sky Sport 254
Alle 20.30
- ALCIONE MILANO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253
- GROSSETO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 252
- GUBBIO-OSTIAMARE, in diretta su Sky Sport 254
- LECCO-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 255
- F. CARATESE-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 256
LUNEDÌ 21 SETTEMBRE
Alle 20.30
- GUIDONIA 1937-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- SPEZIA-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
- PIANESE-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253
- TREVISO-DESENZANO, in diretta su Sky Sport 254
- TRENTO-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 255
- DOLOMITI BELLUNESI-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 256