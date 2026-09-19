Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Serie C, il calendario della 6^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Si gioca la 6^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

 

Dopo il turno infrasettimanale è tempo di tornare in campo per la sesta giornata della stagione, da oggi 19 a lunedì 21.

Serie C, il programma della 6^ giornata

OGGI 19 SETTEMBRE

Alle 14.30

  • SORRENTO-BARI, in diretta su Sky Sport 251
  • COSENZA-SCAFATESE, in diretta su Sky Sport 252
  • FORLÍ-TORRES, in diretta su Sky Sport 253

Alle 17.30

  • AUDACE CERIGNOLA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 251
  • SAVOIA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 252

Alle 20.30

  • CATANIA-BARLETTA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
  • SALERNITANA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 253
  • ALTAMURA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Alle 12.30

  • ATALANTA U23-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
  • JUVENTUS NEXT GEN-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 259

Alle 14.30

  • VADO-PESCARA, in diretta su Sky Sport 251
  • REGGIANA-LATINA, in diretta su Sky Sport 252
  • MONOPOLI-CROTONE, in diretta su Sky Sport 253
  • OSPITALETTO-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 254
  • NOVARA-CARPI, in diretta su Sky Sport 255

Alle 15

  • INTER U23-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • POTENZA-CAVESE 1919, in diretta su Sky Sport 252
  • CAMPOBASSO-PINETO, in diretta su Sky Sport 253
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-RENATE, in diretta su Sky Sport 254

Alle 20.30

  • ALCIONE MILANO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253
  • GROSSETO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 252
  • GUBBIO-OSTIAMARE, in diretta su Sky Sport 254
  • LECCO-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 255
  • F. CARATESE-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 256

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE

Alle 20.30

  • GUIDONIA 1937-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • SPEZIA-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
  • PIANESE-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253
  • TREVISO-DESENZANO, in diretta su Sky Sport 254
  • TRENTO-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 255
  • DOLOMITI BELLUNESI-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 256

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Serie C...inema: segnano Nanni e Moretti

ma dai!

Nel secondo tempo del match giocato in casa dell’Albinoleffe, a firmare la rimonta dell’Arzignano...

Eurogol di Parigi: la girata è un capolavoro

pescara-gubbio

Gol capolavoro di Giacomo Parigi nel match tra Pescara e Gubbio. Al minuto 80, con gli abruzzesi...

Serie C, le gare della 5^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 5^ giornata (infrasettimanale) di una stagione che, solo su Sky e in streaming su...

Serie C, le gare della 4^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 4^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

Perugia, il gol di Kabashi al 92' è un capolavoro

Serie C - Lega Pro

A quota 7 punti dopo le prime tre giornate del girone B di Serie C, la squadra di Aimo Diana...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE