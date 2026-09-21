Serie C, rinviate 5 gare delle seconde squadre

Serie C, cambia il calendario: rinviate 5 gare delle seconde squadre per 7^ e 8^ giornataSerie C - Lega Pro
La Lega Pro ha comunicato alcune variazioni rispetto al programma delle gare da disputarsi per la 7^ e l'8^ giornata di campionato. Si tratta di cinque gare in cui sono impegnate Inter U23, Juventus Next Gen e Atalanta U23. Questo il comunicato completo con le nuove date e gli orari
La Lega Pro, in applicazione della Circolare n.16 del 13.08.2026, ha disposto, a parziale modifica del Com. Uff. n.1/DIV del 31.07.2026, che le sottoindicate gare siano posticipate alla data e all’orario di seguito riportato:
MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026
7^ GIORNATA DI ANDATA
GIRONE C
GIUGLIANO - INTER U23 - Ore 15
8^ GIORNATA DI ANDATA
GIRONE A
JUVENTUS NEXT GEN - LUMEZZANE - Ore 16
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2026
7^ GIORNATA DI ANDATA
GIRONE B
LATINA - ATALANTA U23 - Ore 15
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2026
8^ GIORNATA DI ANDATA
GIRONE C
INTER U23 - SCAFATESE Ore 14.30
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2026
8^ GIORNATA DI ANDATA
GIRONE B
ATALANTA U23 - VIS PESARO - Ore 18