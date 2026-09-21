Serie C, rinviate 5 gare delle seconde squadre

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Serie C, cambia il calendario: rinviate 5 gare delle seconde squadre per 7^ e 8^ giornata

Serie C - Lega Pro

La Lega Pro ha comunicato alcune variazioni rispetto al programma delle gare da disputarsi per la 7^ e l'8^ giornata di campionato. Si tratta di cinque gare in cui sono impegnate Inter U23, Juventus Next Gen e Atalanta U23. Questo il comunicato completo con le nuove date e gli orari

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La Lega Pro, in applicazione della Circolare n.16 del 13.08.2026, ha disposto, a parziale modifica del Com. Uff. n.1/DIV del 31.07.2026, che le sottoindicate gare siano posticipate alla data e all’orario di seguito riportato:

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026

7^ GIORNATA DI ANDATA

GIRONE C
GIUGLIANO - INTER U23 - Ore 15

8^ GIORNATA DI ANDATA

GIRONE A

JUVENTUS NEXT GEN - LUMEZZANE - Ore 16

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2026

7^ GIORNATA DI ANDATA

GIRONE B

LATINA - ATALANTA U23 - Ore 15

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2026

8^ GIORNATA DI ANDATA

GIRONE C

INTER U23 - SCAFATESE Ore 14.30

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2026

8^ GIORNATA DI ANDATA

GIRONE B

ATALANTA U23 - VIS PESARO - Ore 18

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