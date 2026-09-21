Serie C, rinviate 5 gare delle seconde squadre

La Lega Pro ha comunicato alcune variazioni rispetto al programma delle gare da disputarsi per la 7^ e l'8^ giornata di campionato. Si tratta di cinque gare in cui sono impegnate Inter U23, Juventus Next Gen e Atalanta U23. Questo il comunicato completo con le nuove date e gli orari

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