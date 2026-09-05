Serie C, le gare della 3^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 3^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Si gioca la 3^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Da oggi 5 a lunedì 7 si torna in campo per la terza giornata della nuova stagione, con tutte le 60 squadre che da nord a sud si sfideranno nei gironi A, B e C.
Serie C, il programma della 3^ giornata
SABATO 5 SETTEMBRE
Alle 18
- CROTONE-BARLETTA, in diretta su Sky Sport 254
- CAMPOBASSO-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 255
- GUIDONIA MONTECELLO 1937-PIANESE, in diretta su Sky Sport 256
- LATINA-FORLÍ, in diretta su Sky Sport 257
Alle 21
- BARI-CASARANO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254
- POTENZA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 255
- VIS PESARO-OSTIAMARE, in diretta su Sky Sport 256
- GIUGLIANO-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 257
DOMENICA 6 SETTEMBRE
Alle 15
- SALERNITANA-CAVASE 1919, in diretta su Sky Sport 251
- SAMBENEDETTESE-SPEZIA, in diretta su Sky Sport 252
- PERUGIA-PINETO, in diretta su Sky Sport 253
- GROSSETO-TORRES, in diretta su Sky Sport 254
- GIANA ERMINIO-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 255
- ALBINOLEFFE-CARPI, in diretta su Sky Sport 256
Alle 18
- PESCARA-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 253
- JUVENTUS NEXT GEN-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 254
- REGGIANA-VADO, in diretta su Sky Sport 255
- LIVORNO-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 256
- ALTAMURA-SAVOIA, in diretta su Sky Sport 257
Alle 21
- UNION BRESCIA-DESENZANO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- FOGGIA-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253
- CASERTANA-SCAFATESE, in diretta su Sky Sport 254
- CITTADELLA-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 255
- OSPITALETTO-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 256
LUNEDÍ 7 SETTEMBRE
Alle 20.30
- CATANIA-COSENZA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
Alle 21
- AZ PICERNO-INTER U23, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253
- TRENTO-LECCO, in diretta su Sky Sport 254
- ALCIONE MILANO-TREVISO, in diretta su Sky Sport 255
- RENATE-NOVARA, in diretta su Sky Sport 256
- PRO VERCELLI-F. CARATESE, in diretta su Sky Sport 257