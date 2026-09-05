Serie C, le gare della 3^ giornata su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Serie C, il calendario della 3^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Si gioca la 3^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

 

Da oggi 5 a lunedì 7 si torna in campo per la terza giornata della nuova stagione, con tutte le 60 squadre che da nord a sud si sfideranno nei gironi A, B e C.

Serie C, il programma della 3^ giornata

SABATO 5 SETTEMBRE

Alle 18

  • CROTONE-BARLETTA, in diretta su Sky Sport 254
  • CAMPOBASSO-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 255
  • GUIDONIA MONTECELLO 1937-PIANESE, in diretta su Sky Sport 256
  • LATINA-FORLÍ, in diretta su Sky Sport 257

Alle 21

  • BARI-CASARANO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254
  • POTENZA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 255
  • VIS PESARO-OSTIAMARE, in diretta su Sky Sport 256
  • GIUGLIANO-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 257

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Alle 15

  • SALERNITANA-CAVASE 1919, in diretta su Sky Sport 251
  • SAMBENEDETTESE-SPEZIA, in diretta su Sky Sport 252
  • PERUGIA-PINETO, in diretta su Sky Sport 253
  • GROSSETO-TORRES, in diretta su Sky Sport 254
  • GIANA ERMINIO-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 255
  • ALBINOLEFFE-CARPI, in diretta su Sky Sport 256

Alle 18

  • PESCARA-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 253
  • JUVENTUS NEXT GEN-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 254
  • REGGIANA-VADO, in diretta su Sky Sport 255
  • LIVORNO-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 256
  • ALTAMURA-SAVOIA, in diretta su Sky Sport 257

Alle 21

  • UNION BRESCIA-DESENZANO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • FOGGIA-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253
  • CASERTANA-SCAFATESE, in diretta su Sky Sport 254
  • CITTADELLA-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 255
  • OSPITALETTO-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 256

LUNEDÍ 7 SETTEMBRE

Alle 20.30

  • CATANIA-COSENZA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252

Alle 21

  • AZ PICERNO-INTER U23, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253
  • TRENTO-LECCO, in diretta su Sky Sport 254
  • ALCIONE MILANO-TREVISO, in diretta su Sky Sport 255
  • RENATE-NOVARA, in diretta su Sky Sport 256
  • PRO VERCELLI-F. CARATESE, in diretta su Sky Sport 257

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Serie C, le gare della 3^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 3^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

Campobasso, l'abbraccio a un tifoso speciale

un bel gesto

Una sorpresa speciale per il compleanno di un grande tifoso del Campobasso che segue la squadra...

Serie C, le gare della 2^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 2^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

Guidonia-Gubbio, che gol di Giannotti. VIDEO

serie c

Parte forte il Guidonia Montecelio che vince 3-0 contro il Gubbio al debutto nel girone B. A...

Serie C, le gare della 1^ giornata su Sky

Serie C - Lega Pro

Riparte il campionato di Serie C e la caccia per un posto nella Serie B 2027-28. Si gioca la 1^...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE