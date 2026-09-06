Perugia-Pineto, Kabashi s'inventa un gol pazzesco: il sinistro è un capolavoro al 92'Serie C - Lega Pro
A quota 7 punti dopo le prime tre giornate del girone B di Serie C, la squadra di Aimo Diana strappa la vittoria al 92' contro il Pineto. Merito del decisivo 2-1 segnato da Elvis Kabashi, centrocampista del Perugia che scatena la festa del Curi con una meraviglia dalla distanza. L'ex Como, Renate e Pontedera s'inventa un sinistro imparabile per Tonti, prodezza all'incrocio da vedere e rivedere...