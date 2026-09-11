Serie C, le gare della 4^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 4^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Si gioca la 4^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 11 a domenica 13 si torna in campo per la quarta giornata della nuova stagione, con tutte le 60 squadre che da nord a sud si sfideranno nei gironi A, B e C.
Serie C, il programma della 4^ giornata
OGGI 11 SETTEMBRE
Alle 21
- ALTAMURA-BARI, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- SALERNITANA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 252
- CASARANO-BARLETTA, in diretta su Sky Sport 253
- AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 254
SABATO 12 SETTEMBRE
Alle 15
- ATALANTA U23-PESCARA, in diretta su Sky Sport 251
- INTER U23-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 252
- COSENZA-CAVESE 1919, in diretta su Sky Sport 253
- SAVOIA-CROTONE, in diretta su Sky Sport 254
- VADO-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 255
Alle 18
- SPEZIA-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253
- CATANIA-SCAFATESE, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
- MONOPOLI-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 254
- GUIDONIA MONTECELLO 1937-REGGIANA, in diretta su Sky Sport 255
- PINETO-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 256
- SORRENTO-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 257
Alle 21
- GUBBIO-LATINA, in diretta su Sky Sport 253
- PIANESE-GROSSETO, in diretta su Sky Sport 254
- FORLÍ-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 255
DOMENICA 13 SETTEMBRE
Alle 15
- RAVENNA-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
- TORRES-OSTIAMARE, in diretta su Sky Sport 252
- LECCO-GIANA ERMENIO, in diretta su Sky Sport 253
- CARPI-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 254
- TREVISO-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 255
- DOLOMITI BELLUNESI-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 256
Alle 18
- OSPITALETTO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 252
- F. CARATESE-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 253
- LUMEZZANE-RENATE, in diretta su Sky Sport 254
Alle 21
- TRENTO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- NOVARA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 253
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-DESENZANO, in diretta su Sky Sport 254