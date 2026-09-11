Serie C, le gare della 4^ giornata su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Serie C, il calendario della 4^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Si gioca la 4^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 11 a domenica 13 si torna in campo per la quarta giornata della nuova stagione, con tutte le 60 squadre che da nord a sud si sfideranno nei gironi A, B e C.

Serie C, il programma della 4^ giornata

OGGI 11 SETTEMBRE

Alle 21

  • ALTAMURA-BARI, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • SALERNITANA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 252
  • CASARANO-BARLETTA, in diretta su Sky Sport 253
  • AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 254

SABATO 12 SETTEMBRE

Alle 15

  • ATALANTA U23-PESCARA, in diretta su Sky Sport 251
  • INTER U23-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 252
  • COSENZA-CAVESE 1919, in diretta su Sky Sport 253
  • SAVOIA-CROTONE, in diretta su Sky Sport 254
  • VADO-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 255

 

Alle 18

  • SPEZIA-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253
  • CATANIA-SCAFATESE, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
  • MONOPOLI-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 254
  • GUIDONIA MONTECELLO 1937-REGGIANA, in diretta su Sky Sport 255
  • PINETO-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 256
  • SORRENTO-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 257

 

Alle 21

  • GUBBIO-LATINA, in diretta su Sky Sport 253
  • PIANESE-GROSSETO, in diretta su Sky Sport 254
  • FORLÍ-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 255

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Alle 15

  • RAVENNA-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
  • TORRES-OSTIAMARE, in diretta su Sky Sport 252
  • LECCO-GIANA ERMENIO, in diretta su Sky Sport 253
  • CARPI-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 254
  • TREVISO-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 255
  • DOLOMITI BELLUNESI-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 256
     

Alle 18

  • OSPITALETTO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 252
  • F. CARATESE-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 253
  • LUMEZZANE-RENATE, in diretta su Sky Sport 254
     

Alle 21

  • TRENTO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
  • NOVARA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 253
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-DESENZANO, in diretta su Sky Sport 254

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Serie C, le gare della 4^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 4^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

Perugia, il gol di Kabashi al 92' è un capolavoro

Serie C - Lega Pro

A quota 7 punti dopo le prime tre giornate del girone B di Serie C, la squadra di Aimo Diana...

Serie C, le gare della 3^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 3^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

Campobasso, l'abbraccio a un tifoso speciale

un bel gesto

Una sorpresa speciale per il compleanno di un grande tifoso del Campobasso che segue la squadra...

Serie C, le gare della 2^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 2^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE