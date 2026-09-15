Serie C, il calendario della 5^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Si gioca la 5^ giornata (infrasettimanale) di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Da oggi 15 a giovedì 17 si torna in campo per il primo turno infrasettimanale della nuova stagione, valido per la quinta giornata dei tre gironi. Si parte domani con 4 match del Girone C in programma alle 18.30.
Serie C, il programma della 5^ giornata
OGGI 15 SETTEMBRE
Alle 18.30
- CROTONE-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
- AZ PICERNO-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- GIUGLIANO-COSENZA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253
- CASERTANA-ALTAMURA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254
Alle 21
- BARI-POTENZA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- BARLETTA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
- FOGGIA-SAVOIA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253
- CASARANO-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 254
- SCAFATESE-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 255
- CAVESE 1919-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 256
MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE
Alle 18.30
- OSTIAMARE-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253
- SAMBENEDETTESE-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 254
- GROSSETO-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 255
- TORRES-PIANESE, in diretta su Sky Sport 256
- PINETO-FORLÍ, in diretta su Sky Sport 257
- LATINA-GUIDONIA MONTECELLO 1937, in diretta su Sky Sport 258
Alle 21
- PERUGIA-SPEZIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 256
- PESCARA-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 257
- VIS PESARO-REGGIANA, in diretta su Sky Sport 258
- LIVORNO-VADO, in diretta su Sky Sport 259
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE
Alle 18.30
- CITTADELLA-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253
- DESENZANO-LECCO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254
- PERGOLETTESE-F. CARATESE, in diretta su Sky Sport 255
- LUMEZZANE-NOVARA, in diretta su Sky Sport 256
- PRO VERCELLI-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 257
- ALBINOLEFFE-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 258
Alle 21
- UNION BRESCIA-TREVISO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 256
- CARPI-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport 257
- GIANA ERMINIO-TRENTO, in diretta su Sky Sport 258
- RENATE-DOLIMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 259