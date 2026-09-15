Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Serie C, il calendario della 5^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Si gioca la 5^ giornata (infrasettimanale) di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. 

 

Da oggi 15 a giovedì 17 si torna in campo per il primo turno infrasettimanale della nuova stagione, valido per la quinta giornata dei tre gironi. Si parte domani con 4 match del Girone C in programma alle 18.30.

Serie C, il programma della 5^ giornata

OGGI 15 SETTEMBRE 

Alle 18.30 

  • CROTONE-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 
  • AZ PICERNO-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • GIUGLIANO-COSENZA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253 
  • CASERTANA-ALTAMURA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254 

Alle 21 

  • BARI-POTENZA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • BARLETTA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252 
  • FOGGIA-SAVOIA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253 
  • CASARANO-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 254 
  • SCAFATESE-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 255 
  • CAVESE 1919-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 256 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 

Alle 18.30 

  • OSTIAMARE-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 
  • SAMBENEDETTESE-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 254 
  • GROSSETO-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 255 
  • TORRES-PIANESE, in diretta su Sky Sport 256 
  • PINETO-FORLÍ, in diretta su Sky Sport 257 
  • LATINA-GUIDONIA MONTECELLO 1937, in diretta su Sky Sport 258 

Alle 21 

  • PERUGIA-SPEZIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 256 
  • PESCARA-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 257 
  • VIS PESARO-REGGIANA, in diretta su Sky Sport 258 
  • LIVORNO-VADO, in diretta su Sky Sport 259 

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 

Alle 18.30 

  • CITTADELLA-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 
  • DESENZANO-LECCO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254 
  • PERGOLETTESE-F. CARATESE, in diretta su Sky Sport 255 
  • LUMEZZANE-NOVARA, in diretta su Sky Sport 256 
  • PRO VERCELLI-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 257 
  • ALBINOLEFFE-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 258 

Alle 21 

  • UNION BRESCIA-TREVISO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 256 
  • CARPI-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport 257 
  • GIANA ERMINIO-TRENTO, in diretta su Sky Sport 258 
  • RENATE-DOLIMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 259

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Serie C, le gare della 4^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 4^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

Perugia, il gol di Kabashi al 92' è un capolavoro

Serie C - Lega Pro

A quota 7 punti dopo le prime tre giornate del girone B di Serie C, la squadra di Aimo Diana...

Serie C, le gare della 3^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 3^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

Campobasso, l'abbraccio a un tifoso speciale

un bel gesto

Una sorpresa speciale per il compleanno di un grande tifoso del Campobasso che segue la squadra...

Serie C, le gare della 2^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 2^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE