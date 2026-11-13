Domenica 15 novembre è il grande giorno: Ronaldinho a 46 anni torna a giocare ufficialmente e lo farà con la maglia del Ravenna, nel derby di Serie C contro il Forlì (in in diretta su Sky e in streaming su NOW). Risale al 18 dicembre 2010 la sua ultima apparizione nel calcio italiano, in un Milan-Roma terminato 1-0 a favore dei giallorossi: chi c'era in campo e quanti anni ha oggi?

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