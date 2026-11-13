Ronaldinho torna in campo in Ravenna-Forlì: chi c'era nell'ultima gara in Italia
Domenica 15 novembre è il grande giorno: Ronaldinho a 46 anni torna a giocare ufficialmente e lo farà con la maglia del Ravenna, nel derby di Serie C contro il Forlì (in in diretta su Sky e in streaming su NOW). Risale al 18 dicembre 2010 la sua ultima apparizione nel calcio italiano, in un Milan-Roma terminato 1-0 a favore dei giallorossi: chi c'era in campo e quanti anni ha oggi?
- Entrò negli ultimi 4 minuti più recupero, al posto di Boateng, per provare a raddrizzare un risultato già compromesso. Gli ultimi sussulti del brasiliano a San Siro prima di lasciare la Serie A e tornare in patria: la squadra di Allegri (43enne allora per l'attuale allenatore del Napoli, oggi 59 anni) vinse lo scudetto al termine di quella stagione.
- oggi: si è ritirato
- quanti anni ha oggi: 49
- oggi: si è ritirato ed è l'allenatore del Torino
- quanti anni ha oggi: 39
- oggi: si è ritirato ed è l'allenatore dell'Avellino
- quanti anni ha oggi: 50
- oggi: si è ritirato ed è l'allenatore della Pro Vercelli
- quanti anni ha oggi: 45
- oggi: si è ritirato ed è responsabile del settore giovanile dello United FC
- quanti anni ha oggi: 44
- oggi: si è ritirato ed è l'allenatore della Lazio
- quanti anni ha oggi: 48
- oggi: si è ritirato
- quanti anni ha oggi: 49
- oggi: si è ritirato ed è l'allenatore dello United FC
- quanti anni ha oggi: 47
- oggi: si è ritirato
- quanti anni ha oggi: 39
- oggi: si è ritirato
- quanti anni ha oggi: 42
- oggi: si è ritirato ed è advisor del Milan
- quanti anni ha oggi: 45
- oggi: si è ritirato ed è l'allenatore del Corinthians
- quanti anni ha oggi: 50
- Fu Marco Borriello, per il più classico dei gol dell'ex, lui che al Milan era cresciuto e - dopo vari prestiti - segnato 21 reti in 75 presenze: oggi ha 44 anni. Nei giallorossi c'erano, poi, due giocatori che avrebbero vestito in futuro la maglia rossonera: Philippe Mexes (oggi 44enne) e Jeremy Menez (oggi 39enne).
- Il ritmo verdeoro in quella partita era sicuramente più presente nella Roma che, a San Siro, si presentò con quattro brasiliani dal primo minuto: Doni tra i pali (oggi 47enne), Juan in difesa e Simplicio a centrocampo (47 anni per entrambi) e Adriano in attacco (44 anni). In più dalla panchina entrò Taddei, 46 anni compiuti a marzo.
- Dalla panchina l'allenatore giallorosso Ranieri (oggi 75enne) fece entrare a gara in corso anche Rosi e Stefano Okaka. Entrambi, seppur attualmente svincolati, sono gli unici che non hanno ancora appeso ufficialmente gli scarpini al chiodo (l'esterno ha 39 anni) e l'attaccante (37enne) poteva essere un compagno di squadra di Ronaldinho. Il suo ultimo club, infatti, è stato proprio il Ravenna fino allo scorso luglio.
- Tutti titolari in quel Milan-Roma, che resta a oggi l'ultima presenza ufficiale nel calcio italiano di Ronaldinho: si tratta di De Rossi (oggi 43enne), Riise (46 anni), Burdisso e Brighi (entrambi 45 anni).