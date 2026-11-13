Ronaldinho: "Il calcio mi ha dato tutto, ora voglio far parte di un sogno". VIDEOravenna
Il fuoriclasse brasiliano torna in campo per vivere una nuova avventura con il Ravenna nel derby contro il Forlì: "Questa è un'opportunità completamente diversa e conosco bene i derby: il mio primo gol in Italia contro l'Inter resta speciale". Ravenna-Forlì domenica 15 novembre alle 17.30 è in diretta su Sky Sport Calcio e streaming su NOW e skysport.it
"Ho tantissimi ricordi belli degli anni al Milan"
Il progetto del Ravenna guarda però ben oltre la singola giornata di festa, come conferma Cipriani. "L'obiettivo è portare la squadra in Serie A". Allargandosi al calcio internazionale, Ronaldinho promuove poi a pieni voti Endrick, di recente accostato a Milan e Roma anche se il Real Madrid non apre a una sua cessione: "È un calciatore che può giocare in qualsiasi parte del mondo. È andato in Francia, è andato in Spagna, ha fatto bene in Brasile: è molto giovane e penso possa giocare ovunque". E, rimanendo in tema Milan, non può mancare un pensiero al gol che decise il derby contro l'Inter nel 2008: "È stato il mio primo gol in Italia ed è molto speciale. Tutte le volte che torno e ritrovo i tifosi rossoneri, la gente se lo ricorda ancora. Conservo tantissimi momenti belli: quando sono arrivato, i derby, gli allenamenti e i tanti amici conosciuti lì".