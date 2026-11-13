Il fuoriclasse brasiliano torna in campo per vivere una nuova avventura con il Ravenna nel derby contro il Forlì: "Questa è un'opportunità completamente diversa e conosco bene i derby: il mio primo gol in Italia contro l'Inter resta speciale". Ravenna-Forlì domenica 15 novembre alle 17.30 è in diretta su Sky Sport Calcio e streaming su NOW e skysport.it

"Ho tantissimi ricordi belli degli anni al Milan"

Il progetto del Ravenna guarda però ben oltre la singola giornata di festa, come conferma Cipriani. "L'obiettivo è portare la squadra in Serie A". Allargandosi al calcio internazionale, Ronaldinho promuove poi a pieni voti Endrick, di recente accostato a Milan e Roma anche se il Real Madrid non apre a una sua cessione: "È un calciatore che può giocare in qualsiasi parte del mondo. È andato in Francia, è andato in Spagna, ha fatto bene in Brasile: è molto giovane e penso possa giocare ovunque". E, rimanendo in tema Milan, non può mancare un pensiero al gol che decise il derby contro l'Inter nel 2008: "È stato il mio primo gol in Italia ed è molto speciale. Tutte le volte che torno e ritrovo i tifosi rossoneri, la gente se lo ricorda ancora. Conservo tantissimi momenti belli: quando sono arrivato, i derby, gli allenamenti e i tanti amici conosciuti lì".