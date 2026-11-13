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Ronaldinho: "Il calcio mi ha dato tutto, ora voglio far parte di un sogno". VIDEO

ravenna

Il fuoriclasse brasiliano torna in campo per vivere una nuova avventura con il Ravenna nel derby contro il Forlì: "Questa è un'opportunità completamente diversa e conosco bene i derby: il mio primo gol in Italia contro l'Inter resta speciale". Ravenna-Forlì domenica 15 novembre alle 17.30 è in diretta su Sky Sport Calcio e streaming su NOW e skysport.it

IL RONALDINHO DAY SU SKY: GUIDA TV

Un ritorno in Italia carico di entusiasmo e di spirito d'amicizia per Ronaldinho, sbarcato a Ravenna per scendere in campo contro il Forlì domenica 15 novembre alle 17.30 (diretta su Sky Sport Calcio e streaming su NOW e skysport.it). "Sono felice, dopo tanto tempo vivere tutto questo è bellissimo", racconta il campione brasiliano, legato al presidente del Ravenna Ignazio Cipriani da un rapporto di lunga data: "Abbiamo già tanti anni di amicizia". A spiegare la genesi della trattativa è lo stesso Cipriani: "È nata con la fantasia: lui è stato un'ispirazione per tutti noi da ragazzini quando giocavamo a calcio. Portare un campione come lui a giocare nella tua squadra del cuore è un sogno: sarà una grande festa e porterà tante emozioni in tutta la città, alla squadra e ai tifosi". Per 'Dinho', oggi 46enne, si apre così un capitolo inedito: "Tanti anni fa, quando ho finito di giocare, ho realizzato di aver vinto tutto ciò che avevo sognato. Adesso ho già 46 anni e ho provato tutto dentro il calcio: questa è un'opportunità completamente diversa, significa far parte del sogno di tanti amici che lavorano per il Ravenna".

"Ho tantissimi ricordi belli degli anni al Milan"

Il progetto del Ravenna guarda però ben oltre la singola giornata di festa, come conferma Cipriani. "L'obiettivo è portare la squadra in Serie A". Allargandosi al calcio internazionale, Ronaldinho promuove poi a pieni voti Endrick, di recente accostato a Milan e Roma anche se il Real Madrid non apre a una sua cessione: "È un calciatore che può giocare in qualsiasi parte del mondo. È andato in Francia, è andato in Spagna, ha fatto bene in Brasile: è molto giovane e penso possa giocare ovunque". E, rimanendo in tema Milan, non può mancare un pensiero al gol che decise il derby contro l'Inter nel 2008: "È stato il mio primo gol in Italia ed è molto speciale. Tutte le volte che torno e ritrovo i tifosi rossoneri, la gente se lo ricorda ancora. Conservo tantissimi momenti belli: quando sono arrivato, i derby, gli allenamenti e i tanti amici conosciuti lì".

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