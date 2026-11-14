Ronaldinho, primo allenamento show col Ravenna: dagli stop ai palleggi. FOTO e VIDEOvideogallery
Introduzione
Il tampo passa. La classe, mai. Sono bastati pochi minuti in allenamento per vedere Ronaldinho fare cose da... Ronaldinho (a 46 anni). In attesa del ritorno ufficiale in campo nel derby Ravenna-Forlì, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it domenica 15 novembre alle 17:30, il brasiliano ha già dato spettacolo nel suo primo "riscaldamento" allo stadio Benelli. Dal torello con i nuovi compagni ai tiri a giro passando per uno stop senza senso. Il talento è sempre quello, anche 11 anni dopo l'ultima partita ufficiale... Intanto, iniziate a godervi lo spettacolo di Dinho in allenamento
Quello che devi sapere
L'allenamento (show) di Ronaldinho col Ravenna
Dopo l'arrivo a Ravenna e la cena con i nuovi compagni nella serata di venerdì, per Ronaldinho è arrivato il momento di "tornare ad assaporare" il campo. Il brasiliano era atteso alle 11 allo stadio Benelli per il primo allenamento con la squadra ma l'inizio della seduta è slittato di qualche decina di minuti. Ad accogliere Dinho, l'allenatore Andrea Mandorlini con il quale c'è stato un abbraccio prima di iniziare il suo show. Un primo assaggio di quello che dovremmo aspettarci domenica nel derby contro il Forlì...
Finalmente il pallone tra i piedi
Dopo mesi di parole e comunicati, finalmente il pallone tra i piedi di Ronaldinho. Il brasiliano ha iniziato con il classico torello insieme ai nuovi compagni del Ravenna, tra sorrisi, scherzi e qualche giocata delle sue. Dai primi scambi nello stretto, Dinho ha subito mostrato di esserci: con la suola e di punta. Senza problemi. Ma è solo un riscaldamento...
Lo stop (senza senso) che sfida le leggi della fisica
Durante uno scambio di lanci con il nuovo compagno Nicholas Viola, il brasiliano ha regalato uno stop spettacolare, controllando un pallone a mezz'altezza con il piede destro come se avesse la colla sugli scarpini. Se ne è accorto anche lo stesso Dinho di aver fatto una cosa meravigliosa tanto che ha condiviso il video sul proprio profilo Instagram scherzando sulla magia del suo controllo: "Diranno che è l'IA". Ma in realtà è semplicemente, meravigliosamente, Ronaldinho
Ronaldinho e quella passione per i tiri a giro
Non solo palleggi e stop. Ronaldinho si è anche esercitato con dei tiri in porta. Durante l'allenamento il brasiliano ha provato diversi tiri a giro. Dopo aver colpito una traversa nei primi tentativi, Dinho ha continuato a provare delle conclusioni dalla sua mattonella. Mandorlini, che lo schiererà titolare, dovrebbe schierarlo direttamente dal primo minuto nel tridente offensivo. "I campioni devono scegliere dove giocare...", ha detto a Sky Sport Insider. E Dinho potrebbe partire nella posizione di ala destra. LE PROBABILI FORMAZIONI
E quei palleggi al volo come in una spiaggia brasiliana
Sembra di essere su una spiaggia in Brasile ma in realtà siamo sul campo dello stadio Benelli di Ravenna. Palleggi al volo, controlli di coscia e scambi nello stretto: Ronaldinho ha subito messo in mostra tutta la sua qualità tecnica come se il tempo non fosse mai passato. E anche i suoi nuovi compagni se la sono cavata più che dignitosamente tra colpi di tacco e grandi giocate. Guarda il video qui sotto se non ci credi
Allenamento a porte chiuse? No problem... Ci sono i terrazzi!
Per vedere Ronaldinho si fa di tutto, lo sappiamo. Anche perché i prezzi dei biglietti per Ravenna-Forlì non sono quelli di una normale partita di Serie C: si va dai 30 euro per la curva ai 60 per la tribuna inferiore, fino ai 120 euro per quella laterale. Nella nuova tribuna R10, invece, si arriva a 150 euro con hospitality. C'è però chi ha trovato un posto decisamente privilegiato: alcuni tifosi si sono affacciati dal terrazzo di una casa vicino allo stadio Benelli per godersi il primo allenamento del brasiliano, tra cori e applausi. E chissà che non abbiano già scelto lo stesso posto anche per la partita di domenica...
Il Ronaldinho Day LIVE su Sky
Una partita speciale merita una copertura speciale. Domenica 15 novembre alle 17.30 Ronaldinho tornerà in campo a 46 anni, a 11 anni dalla sua ultima partita ufficiale. Il brasiliano sarà protagonista del derby di Serie C tra Ravenna e Forlì, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it. Ampio prepartita dalle 17, anche su Sky Sport 24, con Gianluca Di Marzio e tanti ospiti nello studio allestito a bordocampo. Telecronaca affidata ad Antonio Nucera e Lorenzo Minotti. E non mancherà una chicca: la "Ronaldinho Cam", una telecamera dedicata esclusivamente al brasiliano, dal riscaldamento fino alla fine della partita. Prima del match anche una clip introduttiva firmata da Fabio Caressa. Insomma, Sky Sport è pronta a raccontare ogni momento del ritorno in campo di Dinho