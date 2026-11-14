Una partita speciale merita una copertura speciale. Domenica 15 novembre alle 17.30 Ronaldinho tornerà in campo a 46 anni, a 11 anni dalla sua ultima partita ufficiale. Il brasiliano sarà protagonista del derby di Serie C tra Ravenna e Forlì, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it. Ampio prepartita dalle 17, anche su Sky Sport 24, con Gianluca Di Marzio e tanti ospiti nello studio allestito a bordocampo. Telecronaca affidata ad Antonio Nucera e Lorenzo Minotti. E non mancherà una chicca: la "Ronaldinho Cam", una telecamera dedicata esclusivamente al brasiliano, dal riscaldamento fino alla fine della partita. Prima del match anche una clip introduttiva firmata da Fabio Caressa. Insomma, Sky Sport è pronta a raccontare ogni momento del ritorno in campo di Dinho