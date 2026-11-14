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Ronaldinho, lo stop in allenamento col Ravenna è senza senso: "Diranno che è IA"

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Non è intelligenza artificiale. È semplicemente, meravigliosamente, Ronaldinho (a 46 anni). Durante il primo allenamento con il Ravenna, ha regalato uno stop straordinario: pallone controllato a mezz'altezza come se avesse la colla sugli scarpini. Anche Dinho ha condiviso la clip scherzando: "Diranno che è l'IA". Guarda il VIDEO qui sopra, in attesa del ritorno in campo domenica contro il Forlì in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it

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