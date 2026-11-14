Non è intelligenza artificiale. È semplicemente, meravigliosamente, Ronaldinho (a 46 anni). Durante il primo allenamento con il Ravenna, ha regalato uno stop straordinario: pallone controllato a mezz'altezza come se avesse la colla sugli scarpini. Anche Dinho ha condiviso la clip scherzando: "Diranno che è l'IA". Guarda il VIDEO qui sopra, in attesa del ritorno in campo domenica contro il Forlì in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it

PROBABILI FORMAZIONI - CHI GIOCHERÀ CON DINHO