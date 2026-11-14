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Ronaldinho "sogna" i giocatori del Forlì come Mbappé Ronaldo: il post pre derby

il derby su sky
IG @forlifc

Non sappiamo ancora chi vincerà il derby Ravenna-Forlì, ma sui social il Forlì sembra aver già 'segnato' il primo gol. In vista del ritorno di Ronaldinho (domenica 15 novembre alle 17.30 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it.), il club biancorosso ha pubblicato un fotomontaggio che rimanda alla celebre foto di Mbappé bambino circondato dai poster di CR7. Questa volta, il protagonista è proprio Dinho con degli "idoli" decisamente diversi...

PROBABILI FORMAZIONI - CHI GIOCHERÀ CON DINHO

Ricordate la famosa foto di Mbappé bambino nella sua cameretta, circondato dai poster del suo idolo Cristiano Ronaldo? Era diventata virale dopo il passaggio dell'attaccante francese proprio al Real Madrid. Ma cosa c'entra con Ravenna-Forlì? Il club che sfiderà questa domenica alle 17:30 Ronaldinho, ha deciso di rivisitarla... Al posto del francese c'è Ronaldinho, mentre alle pareti compaiono i poster dei giocatori del Forlì, da Macrì a Petrelli passando per Munaretti e Mattioli. "Making your dream come true!" ovvero "Facciamo avverare il tuo sogno", il messaggio del club pubblcato sui social. Un modo ironico e geniale per presentare il derby di domenica, quando il brasiliano potrà finalmente affrontare i suoi "idoli". Il match è live domenica 15 novembre alle 17.30 su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e su skysport.it.

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