Ronaldinho è tornato a giocare, e "la magia del campo ha sfida il tempo". Qui la intro al match Ravenna-Forlì, un racconto da brividi con lo stile inconfondibile di Fabio Caressa per celebrare la bellezza eterna di uno dei più grandi interpreti di questo sport. Il calcio ha accolto il ritorno del brasiliano e qui vi facciamo vivere l'atmosfera che ha preceduto il grande evento. Godetevi il VIDEO

Ci sono serate in cui il calcio smette di essere soltanto un gioco e diventa puro incanto, capace di fermare le lancette dell'orologio e trasformare l'impossibile in realtà. L'attesa per Ravenna-Forlì si è accensa di una luce speciale grazie al clamoroso ritorno in campo di Ronaldinho , un evento al sapore di leggenda e nostalgia. A raccontare la magia di questo momento unico, con il suo inconfondibile stile epico ed emozionante, è la voce di Fabio Caressa in un’introduzione carica di emozioni .

Il ritorno in campo di Ronaldinho nell'introduzione di Fabio Caressa



"Nessuno conosce la materia con cui sono fatti i sogni. Ma sì, sono prodotti della psiche, eppure certe volte ti svegli e sembrano veri, come pezzi scomposti di realtà. Chi ha giocato e smesso sogna ogni tanto di tornare: i più grandi, e anche quelli che hanno calcato solo periferie.



Questa notte sognano gli odori dello spogliatoio, il rumore dello stadio fuori dal tunnel, il suono dei tacchetti sulle scale, il profumo dell'erba appena bagnata e poi il pallone, il compagno di una vita di giochi, lo strumento di successi, delusioni, felicità e paure. Alla fine si svegliano e tornano alla realtà, che anche solo per cinque minuti sembra più vuota.



Infilandosi la maglia del Ravenna, Ronaldinho oggi si sentirà più giovane, più bello, più completo. Allaccerà gli scarpini come facevano gli eroi con le armature prima dell'arena. Poi si darà un pizzicotto per essere sicuro che sia tutto vero. Il ritorno sognato da tutti, per quanto incredibile, è diventato realtà, perché solo i maghi e le leggende come lui possono piegare la materia dei sogni, renderla concreta e trasformare un'illusione segreta in un momento di storia. Il ritorno di Ronaldinho oggi è la speranza di tutti noi: sconfiggere il tempo, darsi una possibilità in più, rendere vivo un sogno".