La maglia numero 10 e gli scarpini indossati da Ronaldinho nel derby Ravenna-Forlì, nel giorno del suo ritorno in campo tra i professionisti, sono all'asta. Entrambi autografati dal brasiliano, hanno già attirato l'interesse dei collezionisti: l'offerta per la maglia ha già superato i 2.800 euro e c'è ancora tempo per rilanciare. RONALDINHO, LE FOTO PIÙ BELLE DEL SUO RITORNO IN CAMPO

La maglia indossata da Ronaldinho nel giorno del suo ritorno in campo tra i professionisti è un pezzo da collezione speciale per tifosi e appassionati. Se poi porta anche l'autografo di R10, il suo valore diventa ancora più significativo. La maglia numero 10 del Ravenna, indossata dal brasiliano nel derby contro il Forlì di domenica pomeriggio, è all'asta: l'offerta attuale ha superato i 2.800 euro, ma c'è ancora tempo per rilanciare. La scadenza, infatti, è fissata allo scoccare della mezzanotte del 26 novembre, quindi la cifra potrebbe salire ulteriormente.

Anche gli scarpini all'asta Ma la maglia non è l'unico pezzo da collezione indossato domenica dal fuoriclasse brasiliano che è disponibile online. All'asta sono finiti anche gli scarpini, anche loro indossati contro il Forlì e autografati da Ronaldinho. Qui, al momento, l'offerta è più bassa: "solo" 1.800 euro.