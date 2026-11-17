Ronaldinho, all'asta la maglia autografata indossata in Ravenna-Forlìla curiosità
La maglia numero 10 e gli scarpini indossati da Ronaldinho nel derby Ravenna-Forlì, nel giorno del suo ritorno in campo tra i professionisti, sono all'asta. Entrambi autografati dal brasiliano, hanno già attirato l'interesse dei collezionisti: l'offerta per la maglia ha già superato i 2.800 euro e c'è ancora tempo per rilanciare.
La maglia indossata da Ronaldinho nel giorno del suo ritorno in campo tra i professionisti è un pezzo da collezione speciale per tifosi e appassionati. Se poi porta anche l'autografo di R10, il suo valore diventa ancora più significativo. La maglia numero 10 del Ravenna, indossata dal brasiliano nel derby contro il Forlì di domenica pomeriggio, è all'asta: l'offerta attuale ha superato i 2.800 euro, ma c'è ancora tempo per rilanciare. La scadenza, infatti, è fissata allo scoccare della mezzanotte del 26 novembre, quindi la cifra potrebbe salire ulteriormente.
Anche gli scarpini all'asta
Ma la maglia non è l'unico pezzo da collezione indossato domenica dal fuoriclasse brasiliano che è disponibile online. All'asta sono finiti anche gli scarpini, anche loro indossati contro il Forlì e autografati da Ronaldinho. Qui, al momento, l'offerta è più bassa: "solo" 1.800 euro.
Una maglia del Mondiale 2002 venduta per 4.700 euro
Ovviamente non è la prima volta che una maglia di Ronaldinho finisce all'asta. Tra i precedenti documentati, nel luglio 2008 una maglia indossata al Mondiale 2002 e autografata dal brasiliano fu venduta a Montecarlo per 4.700 euro. A metterla all'asta fu un bambino francese di 11 anni, Aymeric Dalphin, che l'aveva vinta a una lotteria e decise di destinare il ricavato a un'organizzazione benefica.