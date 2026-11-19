"Serie C Next Step" è l'evento che si è svolto negli studi di Sky a Milano cui hanno preso parte i vertici della Lega Pro, di Sky, dei club, del settore arbitrale e dei partner della C. Obiettivo: analizzare i progressi delle ultime stagioni e immaginare gli sviluppi futuri. Grande attenzione all'upgrade produttivo con l’installazione di nuove camere in tutti gli impianti sportivi, una regia moderna, nuovi studios e l’apertura di nuovi spazi dedicati ai club della Serie C all’interno degli edifici di Sky Italia

La Serie C entra nel futuro con Serie C Next Step, l’evento organizzato all’interno degli studi Sky Italia di Milano Rogoredo, a cui hanno preso parte, insieme ai dirigenti della Serie C e di Sky Sport, i vertici della Can C, club e partner della Lega Pro, per analizzare i progressi compiuti nelle ultime stagioni e fissare gli obiettivi futuri.

Una giornata dedicata al presente e al futuro della Serie C Ad aprire la giornata, affidata alla conduzione dei giornalisti di Sky Sport Sara Benci e Marco Demicheli, i saluti di Andrea Duilio e Giuseppe De Bellis, rispettivamente Chief Executive Officer ed Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky Italia; a seguire, gli interventi di Matteo Marani, Presidente della Serie C, che si è concentrato sulla crescita della Serie C recente e futura in termini di prodotto, percezione del campionato e di posizionamento, e di Gianfranco Zola, Vicepresidente vicario della Serie C, che ha affrontato il tema dei giovani e dello sviluppo dei talenti, rimarcando il ruolo della Lega.

Serie C, livello tecnologico al top Successivamente, l’attenzione si è spostata sull’upgrade produttivo operato dalla Serie C con l’installazione di nuove camere in tutti gli impianti sportivi, una regia moderna, nuovi studios e da oggi con l’apertura di nuovi spazi dedicati a tutti i club della Serie C all’interno degli edifici di Sky Italia. A prendere poi la parola Federico Ferri, Direttore responsabile Sky Sport, il quale ha preceduto Nicola Giovanni Ayroldi e Domenico Messina, rispettivamente Capo commissione C.A.N. C e Direttore tecnico A.I.A., che hanno espresso soddisfazione riguardo all’utilizzo della tecnologia FVS. A conclusione della giornata, dopo i saluti dei vertici della Lega Pro – tra cui anche il Vicepresidente Giovanni Spezzaferri -, tutti i protagonisti hanno potuto visitare aree regia e sale di produzione Sky, nonché le aree dedicate alla Serie C. L’evento ha inoltre rappresentato l’occasione per presentare ufficialmente Netwin.news come Live stats partner di Serie C.

Marani: “Un futuro di sviluppo e sostenibilità” "È un giorno importante per la Serie C. Poter presentare ai nostri club e ai nostri partner dei nuovi ambienti di Lega Pro nel cuore di Sky, a Milano, è un orgoglio. Si tratta di un processo di crescita avviato tre anni fa che vogliamo continui. Per questo motivo, con Serie C Next Step abbiamo voluto segnare i prossimi passi da compiere in un futuro che ci auguriamo sia sì di sviluppo, ma anche di sostenibilità. Un ringraziamento al Chief Executive Officer Andrea Duilio e a tutto lo staff di Sky per averci accolto e ospitato con cortesia enorme in questo significativo evento", ha commentato il Presidente della Serie C, Matteo Marani.