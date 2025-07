A 15 anni la prima convocazione con il Milan nella partita d'addio di Kakà, la sfida di palleggi virale con Neymar e le aspettative mai rispettate: dopo un periodo di buio e il ritorno in Marocco, Hachim Mastour riparte dalla Virtus Verona in Serie C: a Sky Sport Insider ci ha raccontato come sono andati questi anni lontani dalla luce dei riflettori