Dopo Bari, Modena e Sudtirol c’è una quarta squadra che dalla Serie C andrà in Serie B. Squadra che, come ogni anno dal 2014-2015 verrà fuori dai playoff. Sono dunque sette le edizioni di questi spareggi che hanno visto festeggiare club ed allenatori importanti. Dal Como all’Alessandria: ecco tutti i vincitori dei playoff di Serie C