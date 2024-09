Un anno prima del Mondiale (per nazionali) del 2026 che si terrà anche in America (oltre a Canada e Messico), la Fifa ha svelato i dodici stadi a stelle e strisce che ospiteranno il nuovissimo Mondiale per Club a 32 squadre dell'estate 2025. Finale al MetLife Stadium di New York, presente anche il Rose Bowl di Pasadena (quello della finale Italia-Brasile 1994). Tutte le storie e le curiosità: dai Super Bowl ai concerti, fino ai film

LE 30 QUALIFICATE E COME FUNZIONA IL MONDIALE PER CLUB