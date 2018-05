Le parole di Sullivan

"Sono lieto di annunciare l'arrivo di Manuel Pellegrini al West Ham - ha detto Sullivan - E' uno degli allenatori più rispettati al mondo e siamo felici di lavorare con lui. E' molto importante aver ingaggiato un allenatore che conosce molto bene la Premier League e non solo i giocatori del West Ham ma anche le ambizioni del nostro club. Manuel porta in dote un calcio offensivo e speriamo possa attirare anche nuovi talenti per far crescere la squadra. Pellegrini è il primo allenatore che ha vinto la Premier ad allenare il West Ham e riteniamo che la sua esperienza, i suoi successi possano aiutare la squadra a migliorare in breve tempo".