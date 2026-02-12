Offerte Sky
Aleksander Stankovic (Brugge), l'Inter valuta un possibile ritorno. News di calciomercato

Calciomercato
©Ansa

Ha lasciato l'Inter la scorsa estate, ma potrebbe già tornare a casa un anno dopo. Aleksandar Stankovic sta stupendo al Brugge: i nerazzurri lo osservano e pensano alla recompra...

LO SPECIALE DI MATTEO BARZAGHI SU ALEKSANDAR STANKOVIC

Aleksandar Stankovic si sta mettendo in mostra con la maglia del Club Brugge. Titolare da subito, fin qui ha segnato 4 gol in campionato3 in Champions League, entrando peraltro in ognuna delle reti del 3-0 dei belgi contro il Marsiglia di fine gennaio, match decisivo per il passaggio ai playoff. La scorsa estate, il centrocampista classe 2005 è passato in Belgio a titolo definitivo per quasi 10 milioni. Ma l'Inter si è riservata il diritto di recompra fissato a 23 milioni per l’estate 2026 e a 25 più percentuale sulla futura rivendita nel 2027. Come raccontato da Matteo Barzaghi nel suo speciale per Sky Sport Insider, Cristian Chivu (già suo allenatore in Primavera) ha ammesso che il club lo osserva con interesse e sta pensando di riportarlo a casa già la prossima estate. E al serbo non dispiacerebbe: "Sogno di tornare, ma ora penso solo al Brugge".

