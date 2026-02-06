Schlager: “Ora voglio provare qualcosa di nuovo”

È lo stesso Schlager, in un messaggio pubblicato sul sito del Lipsia, a spiegare le ragioni del mancato rinnovo con il club tedesco: “I miei ultimi tre anni e mezzo sono stati segnati da diversi momenti indimenticabili -le parole dell’austriaco- in particolare i trionfi in Coppa di Germania e Supercoppa di Germania nel 2023. Mi sento molto a casa qui, sia nel club che all'interno della squadra. Ecco perché apprezzo molto l'impegno che il club e il suo team dirigenziale hanno messo nelle nostre discussioni. Alla fine, ciò che ha prevalso per me è stato il desiderio di sperimentare e provare qualcosa di nuovo . Non è stato un rifiuto verso il Lipsia, ma piuttosto una decisione di inseguire qualcosa di nuovo. Chi mi conosce sa che darò tutto per questo club, i nostri tifosi e i nostri obiettivi comuni fino al fischio finale della mia ultima partita. La mia priorità è chiudere questo capitolo della mia vita al Lipsia in modo positivo".