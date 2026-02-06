Juventus interessata a Schlager: non ha rinnovato col Lipsia. Le news di calciomercatoCalciomercato
Il centrocampista classe 1997 non rinnoverà con il Lipsia e se ne andrà in estate, come annunciato oggi dal club tedesco. E all'austriaco rimane interessata la Juventus, che lo aveva già valutato nel mercato invernale e potrebbe prenderlo nella prossima sessione estiva a parametro zero
La Juve segue con interesse la situazione di Xaver Schlager. Il centrocampista 28enne austriaco lascerà infatti il Lipsia al termine del suo contratto, in scadenza al prossimo 30 di giugno, come comunicato oggi ufficialmente dal club tedesco. Quindi, a giugno Schlager sarà libero di trovarsi un’altra squadra, dopo i quattro anni passati nel club del gruppo Red Bull. Di un interesse juventino per lui si era già parlato a dicembre, nell’ultima sessione di mercato invernale. Adesso, il suo nome potrebbe tornare d’attualità per la prossima estate. Da parametro zero.
Schlager: “Ora voglio provare qualcosa di nuovo”
È lo stesso Schlager, in un messaggio pubblicato sul sito del Lipsia, a spiegare le ragioni del mancato rinnovo con il club tedesco: “I miei ultimi tre anni e mezzo sono stati segnati da diversi momenti indimenticabili -le parole dell’austriaco- in particolare i trionfi in Coppa di Germania e Supercoppa di Germania nel 2023. Mi sento molto a casa qui, sia nel club che all'interno della squadra. Ecco perché apprezzo molto l'impegno che il club e il suo team dirigenziale hanno messo nelle nostre discussioni. Alla fine, ciò che ha prevalso per me è stato il desiderio di sperimentare e provare qualcosa di nuovo . Non è stato un rifiuto verso il Lipsia, ma piuttosto una decisione di inseguire qualcosa di nuovo. Chi mi conosce sa che darò tutto per questo club, i nostri tifosi e i nostri obiettivi comuni fino al fischio finale della mia ultima partita. La mia priorità è chiudere questo capitolo della mia vita al Lipsia in modo positivo".
Chi è Xaver Schlager
Arrivato nel 2022 al Lipsia dal Wolfsburg, Xaver Schlager è un nazionale austriaco: con l’Austria vanta 49 presenze e 4 gol, tra cui una rete all’Italia, in amichevole, nel 2022 (2-0 per gli austriaci). Classe 1997, ha vinto con il Lipsia Coppa di Germania e Supercoppa nel 2023. È cresciuto nelle giovanili del Salisburgo, club con cui ha giocato anche dal 2016 al 2019, prima del passaggio in Bundesliga con il Wolfsburg, dove è rimasto tre stagioni. Poi i quattro anni al Lipsia e ora l’annuncio di un nuova avventura. Magari in Serie A.