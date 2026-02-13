L'ex allenatore della Juventus riparte dalla Premier League. Nella giornata di venerdì c'è stato un incontro tra le parti e si è arrivati a un accordo verbale tra Tudor e il Tottenaham. Manca solo la firma su un contratto fino a giugno 2026. Negli ottavi di Champions il croato potrebbe incontrare proprio i bianconeri

Il Tottenham riparte da Igor Tudor . Gli Spurs, che hanno esonerato Thomas Frank dopo la sconfitta casalinga contro il Newcastle, nella giornata di venerdì hanno incontrato l'allenatore croato. Le parti hanno raggiunto un accordo verbale per iniziare un nuovo progetto insieme e ormai m anca solo la firma. T udor si legherà al club londinese fino a giugno 2026 .

Per Tudor, che è fermo dello scorso ottobre quando venne esonerato dalla Juventus , si tratta della prima esperienza in Premier League. La stagione del Tottenham fin qui ha avuto due volti. In campionato gli Spurs non vincono dallo scorso 28 dicembre, sono reduci da 4 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 8 gare e al momento occupano il 16° posto in classifica a +5 sulla zona retrocessione. Opposto, invece, il percorso in Champions League con il Tottenham che ha chiuso la League Phase al 4° posto con 17 punti, cosa che gli ha permesso di centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale . E negli ottavi di finale Tudor potrebbe incontrare il suo recente passato . Gli Spurs, infatti, affronteranno la vincente di uno dei due playoff che vedono coinvolte Atletico Madrid-Brugge e Juventus-Galatasaray . Gli abbinamenti verranno stabiliti da un sorteggio che si terrà venerdì 27 febbraio (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW).

L' Inghilterra sarà la sesta nazione nella carriera da allenatore di Igor Tudor. Il percorso del tecnico croato, classe 1978, è iniziato nel biennio 2012/13 come vice della propria Nazionale , prima di assumere la guida dell' Hajduk Spalato dall'aprile 2013 al febbraio 2015. La sua carriera è proseguita nella stagione successiva in Grecia , sulla panchina del Paok Salonicco , "antipasto" di un importante capitolo in Turchia : tra il 2016 e il 2017 ha allenato prima il Karabukspor e poi il Galatasaray . Il 2018 segna il ritorno in Italia da allenatore con l' Udinese che guida nelle ultime quattro giornate per poi essere richiamato nel marzo 2019. Dopo una breve parentesi di ritorno all' Hajduk , Tudor sceglie di tornare a Torino come vice di Andrea Pirlo alla Juventus nel 2020. Una volta conclusa l'esperienza in bianconero si rende protagonista di una gran stagione con il Verona , portando i gialloblù al 9° posto nella stagione 2021/22.

