Durante la presentazione di Maldini, Motta e Pryzborek, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha già annunciato il primo colpo estivo: "Pedraza ha firmato il contratto". Non solo il terzino spagnolo, si tratta anche per Diogo Leite, difensore portoghese dell'Union Berlino: "Ora è infortunato, abbiamo un accordo con l'avvocato". Sul caso Romagnoli: "Se l'operazione non è andata in porto non è colpa di Lotito, Fabiani o Sarri: qualcuno risponderà davanti a un giudice di quanto successo"

"Abbassiamo i toni, il clima non è bello" Il direttore sportivo biancoceleste ha parlato anche del momento non semplice per l'ambiente, soprattutto per via della tensione tra tifosi e proprietà: "Credo sia giunto il momento di abbassare un po' i toni. Si è venuto a creare un clima non bello. Un clima che si vive all'esterno, perché all'interno non ci sono discussioni. Noi come staff tecnico, di cui io sono il responsabile, abbiamo fatto un blocco isolandoci. Ritengo che sia giunto il momento che ognuno provi a riportare il tutto sui binari della serenità e della tranquillità. Non nascondo che probabilmente ci abbiamo messo anche del nostro".