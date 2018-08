Per il Real è incedibile

Nessun passo indietro dunque per Kovacic, che ha deciso di mantenere un pugno duro finché la situazione che lo riguarda non si sarà sbloccata. Per il centrocampista, che già in più occasioni ha dichiarato di voler lasciare Madrid e che ha avuto modo di parlare anche con il nuovo allenatore Lopetegui (al quale ha confermato la decisione) non è però semplice al momento raggiungere il suo obiettivo. La società spagnola, infatti, ha dichiarato incedibile il giocatore e non sembrerebbe disposta a cambiare idea. Un ostacolo in più da superare per Kovacic, che ha in mente soltanto di voltare pagina per trovare maggiore minutaggio: in attesa di sviluppi niente allenamenti con la Casa Blanca, il centrocampista croato resterà a casa.