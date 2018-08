Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

10.15 - Tottenham: potrebbe essere Jack Grealish il primo acquisto dell'estate?

Mancano pochi giorni alla fine del mercato in Inghilterra e il Tottenham non ha firmato neanche un giocatore. Le cose potrebbero cambiare in fretta: secondo quanto riportato da Sky Sports, gli Spurs e l'Aston Villa starebbero discutendo del trasferimento del 22enne Jack Grealish per una cifra tra i 30 e i 40 milioni di sterline. Anche il manager Steve Bruce ha parlato dell'affare: "Capiamo l'aspetto umano: vuole giocare in Premier e in Champions. Ma speriamo comunque di trattenerlo".