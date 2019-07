Conferma di avere un progetto per il calcio a Palermo e lo fa atterrando in città. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero si è presentato nel capoluogo siciliano con un volo in arrivo da Roma alle 13, evitando le telecamere e abbandonando lo scalo "Falcone-Borsellino" da un'uscita secondaria. L'imprenditore e produttore cinematografico parteciperà al bando per l'assegnazione del titolo sportivo del club rosanero, che lo scorso anno ha chiuso al terzo posto il campionato di Serie B ma non è poi riuscito a iscriversi al campionato 2019/2020 e dovrà così ripartire dal calcio dilettantistico. "Mi auguro che vinca il bando qualcuno che ama il calcio, che sa fare calcio, che vuole portare il Palermo nelle grandi platee, dove questa squadra merita di essere – le parole di Ferrero - il calcio non è politica, basta con la gente che vuole speculare. E' più difficile fare la D e la C che la B e la A. Se ho avuto modo di parlare con il sindaco Orlando? No". Spazio anche per un messaggio rivolto ai tifosi, incrociati in città : "Se vincerò il bando non li deluderò. Vedremo chi avrà più qualità, numeri, voglia, passione e serietà per portare questa città dove merita. Palermo è la quinta città italiana e merita che il calcio maschile e quello femminile vadano sempre più in alto. Il progetto lo presenteremo al comune e siamo sicuri che Orlando farà il bene della città". E a chi gli chiedeva una foto con la sciarpa rosanero, ecco la replica: "Sono il presidente della Sampdoria e posso fare foto solo con sciarpe con i colori blucerchiati. Se dovessi vincere il bando e avrò la possibilità di rappresentare questa meravigliosa città, di sciarpe del Palermo ne indosserò 10".