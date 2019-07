Calciomercato, news e trattative del 10 luglio

Avanti per James Rodriguez

Si è conclusa la missione madrilena di Cristiano Giuntoli, che in queste ore raggiungerà il ritiro di Dimaro. Nuovi contatti con Jorge Mendes per James Rodriguez, che non è stato convocato dal Real Madrid per la tournée in Canada. Il Napoli ha ribadito l'intenzione di prendere il colombiano in prestito con diritto di riscatto, Mendes continua a lavorare per convincere il Real ad accettare le condizioni del trasferimento