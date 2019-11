L'esterno della Juventus e della nazionale colombiana Juan Cuadrado, negli Stati Uniti per una partita di beneficenza, ha incontrato il suo ex compagno bianconero Paul Pogba (con il quale ha giocato nella stagione 2015/2016). “Che bello vederti di nuovo, panita mio!”, il commento del colombiano. Scatenati nei commenti i tifosi juventini, che vorrebbero il ritorno del centrocampista in bianconero. Il francese la scorsa settimana aveva lanciato un messaggio d'amore verso la sua ex squadra, commentando il post Instagram di Bonucci dopo il successo in Champions League a Mosca contro la Lokomotiv: "Capitanooooooooooooo" con tanto di emoji dagli occhi innamorati.