Il giocatore del Monza si è trasferito nell'ultima sessione di mercato dal Milan ai biancorossi a zero. I rossoneri sono in possesso del 50% sulla futura rivendita, anche se non hanno nessuna prelazione o diritto di pareggiare una possibile offerta di un'altra squadra. Sul contratto di Maldini, presenti anche due clausole: una da 12 milioni di euro valida per le squadre italiane, una da 15 invece per quelle estere

