Lo Sporting Lisbona allontana le voci di mercato su Bruno Fernandes e fissa le regole. Prolungamento del contratto per il giocatore portoghese, una formula che prevede la scadenza, come per il precedente accordo, al 2023 con un aumento dell’ingaggio e una clausola rescissoria fissata a 100 milioni. L’ex giocatore di Novara, Udinese e Sampdoria, nell'ultima annata ha collezionato 53 partite e 32 gol. In questa stagione sono già 17 le presenze con 9 reti segnate. Per lui inoltre la vittoria con la maglia del Portogallo della UEFA Nations League.

"Un riconoscimento alle mie prestazioni"

Un rinnovo di contratto meritato sul campo con prestazioni e gol per Bruno Fernandes che tramite il sito internet della squadra portoghese ha commentato il proprio rinnovo: "Per me è un orgoglio e un riconoscimento del mio lavoro, è un segno che sto facendo bene le cose. Ho fatto del mio meglio per fare ciò che è meglio per il club", ha detto il centrocampista. "Per me è e sarà sempre un privilegio essere qui ed essere in grado di indossare la maglia dello Sporting. Prometto la stessa dedizione che ho sempre messo, in modo da poter raggiungere momenti di gloria come abbiamo avuto la scorsa stagione".

Poi Bruno Fernandes ha commentato la sua presenza nella lista dei 50 giocatori nominati per i migliori undici giocatori del 2019 della UEFA: "È motivo di orgoglio essere tra i primi 50 della scorsa stagione. È gratificante, perché sappiamo quanto sia difficile, soprattutto per giocare nel campionato portoghese che ha la visibilità più bassa. È un orgoglio e un onore essere tra i migliori, essere associato a grandi giocatori ed essere vicino a Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva".