Il Napoli potrebbe salutare Leonardo Spinazzola nel mercato di gennaio: al suo posto il club campano pensa a Biraghi, fuori per scelta tecnica dal match di Conference League della Fiorentina con il Lask e in uscita dal club Viola. "Cristiano e Parisi andranno via", ha confermato l'agente Mario Giuffredi ai microfoni di Firenzeviola.it

Il Napoli ha messo gli occhi su Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina in uscita dal club Viola. Il terzino sta trovando poco spazio nello scacchiere tattico di Raffaele Palladino e non è stato nemmeno convocato in Conference League contro il Lask per "scelta tecnica", come confermato dallo stesso allenatore. Parole che sono sembrate il preludio a un addio, certificato anche dalle parole dell'agente del giocatore Mario Giuffredi ai microfoni di Firenzeviola.it: "A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via sia Biraghi che Parisi. Il loro capitolo a Firenze è finito".