Genoa, in pole il nome di Nicola per la panchina

Dopo aver scartato il ritorno di Andreazzoli e l'arrivo di Lopez, nella testa del presidente Preziosi è lui il favorito per la panchina del Genoa. Entro il 29 dicembre verrà presa la decisione

Per la panchina del Genoa avanza il nome di Davide Nicola, che tornerebbe nel capoluogo ligure dopo i tanti anni da giocatore. Sfumano quindi un possibile ritorno di Andreazzoli e l'arrivo di Lopez. Ad oggi, nella testa di Preziosi, è Nicola il favorito per guidare i rossoblù. Nonostante l'irruzione dell'ex alleantore dell'Udinese nella lista dei possibili allenatori non tramonta definitivamente l'ipotesi Ballardini, anche se questa opzione è strettamente legata a un ripensamento sia dell'allenatore che del presidente sulla fine del loro rapporto lavorativo. Preziosi prenderà una decisione definitiva nelle prossime ore. Entro il 29 dicembre dunque si saprà sicuramente chi sarà il nuovo allenatore del Genoa.

I numeri di Motta

È per ora scartata la permanenza a Genova di Thiago Motta che nella sua avventura sulla panchina rossoblù ha collezionato 6 punti in 9 partite, frutto di una vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte. L'ultima delle quali a San Siro nel 4-0 contro l'Inter del 21 dicembre. In quell'occasione Preziosi ha abbandonato la tribuna prima del fischio finale di Pairetto. L'unica vittoria del Genoa di Motta risale al 26 ottobre con un 3-1 rifilato al Brescia.