L'attaccante argentino non sarebbe contento del suo scarso impiego in squadra e il club inglese spinge per portarlo in Premier. L'Udinese non si opporrebbe al prestito, dando così l'opportunità al giocatore di giocare maggiormente e valorizzarsi

Primi movimenti di calciomercato in vista anche per l'Udinese. La società bianconera deve infatti registrare l'interessamento del Watford per Ignacio Pussetto. Un trasferimento che verrebbe visto di buon occhio dall'attaccante argentino, impiegato in 10 occasioni in questa prima metà di campionato, di cui soltanto 2 da titolare. Pussetto non sarebbe contento di questo suo scarso utilizzo e spingerebbe per la cessione, nonostante l'Udinese abbia cercato di rassicurarlo su un maggior numero di opportunità per lui nel girone di ritorno.

In questo contesto si è appunto fatto sotto il Watford che ha chiesto il giocatore in prestito fino a fine stagione, un'opzione che vedrebbe favorevole anche il club bianconero, potendo così valorizzare maggiormente il giocatore in vista anche di una possibile cessione a giugno a titolo definitivo. Ignacio Pussetto lascerebbe l'Udinese dopo una stagione e mezza in chiaroscuro: grande protagonista della salvezza dello scorso anno con 35 presenze, 4 gol e 5 assist, mentre in questa prima parte di stagione è stato un po' costretto ai margini dalla gestione di Igor Tudor prima e quella di Luca Gotti poi. Uno scarso impiego che potrebbe portarlo presto al suo approdo in Premier League.