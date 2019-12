A pochi giorni dalla risoluzione del contratto con l'Udinese, conclusa con sei sconfitte in 10 partite nella Serie A 2019/2020, Igor Tudor inizia una nuova avventura in panchina: il 41enne croato riparte dall'Hajduk Spalato, club con cui chiuse la carriera da giocatore nel 2008 e che ha già allenato dal 2013 al 2015. L'ex difensore è stato presentato in conferenza stampa, come spiegato dai canali social del club e ha firmato un contratto fino a giugno 2022. Con lui l’ex Parma Mario Stanic, braccio destro del presidente Marin Brbic, e il nuovo direttore sportivo Ivan Kepcija, legati al club fino a 30 giugno 2023. La sua esperienza in panchina prenderà ufficialmente il via a gennaio. L'Hajduk Spalato si trova al momento al secondo posto nel massimo campionato croato, a 12 punti di distanza dalla capolista Dinamo Zagabria, squadra favorita per il successo finale. "Spero di poter fare del mio meglio qui con l'aiuto di tutti nei prossimi due anni e mezzo - sono state le prime parole di Tudor da allenatore dell'Hajduk - so cosa significa questo club per i suoi tifosi: farò di tutto per cercare di rendere l'Hajduk un club migliore".